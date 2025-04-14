الاستعلام والتظلم من مخالفات المرور برقم السيارة أو الرقم القومي

في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز الخدمات الرقمية، أصبح بإمكان المواطنين الآن الاستفادة من باقة من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بمخالفات المرور، أبرزها إمكانية الاستعلام عن المخالفات عبر رقم السيارة أو الرقم القومي، بالإضافة إلى تقديم التظلمات إلكترونيًا لتقليل قيمة بعض المخالفات في حالات معينة. ومع تزايد الإقبال على هذه الخدمات، يقدّم لكم موقع الموجز دليلاً شاملاً حول كيفية الاستعلام، تقديم التظلمات، والأسباب القانونية التي قد تؤدي إلى سحب رخصة القيادة.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية باستخدام رقم السيارة

يمكن لأي مواطن معرفة تفاصيل مخالفاته المرورية بسهولة من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة، عبر اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى قسم «نيابات المرور» على الموقع.

اختيار خدمة «الاستعلام عن المخالفات المرورية».

إدخال رقم اللوحة المعدنية الخاصة بالمركبة.



بعد إدخال البيانات، يتم عرض قيمة الغرامات المستحقة، مع إمكانية الاطلاع على أماكن وقوع المخالفات عند إدخال الرقم القومي لصاحب السيارة.

طريقة تقديم تظلم على مخالفات المرور إلكترونيًا

أتاحت النيابة العامة خدمة ذكية لتقديم التظلمات عبر الإنترنت، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع النيابة العامة الرسمي.

الضغط على قسم «التظلمات» ثم اختيار «تظلمات رخص المركبات».

إدخال الرقم القومي لعرض تفاصيل المخالفات المسجلة.

اختيار المخالفة المطلوب التظلم منها وتوضيح سبب الاعتراض.



بعد الموافقة على الشروط، يتم إدخال البيانات الشخصية وإرسال الطلب، ليحصل المستخدم على إيصال يتضمن رقم متابعة يمكن من خلاله تتبّع حالة التظلم في أي وقت.

متى يتم سحب رخصة القيادة؟

تنص المادة (72) مكرر من قانون المرور المصري على عدد من الحالات التي يجوز فيها لضابط المرور سحب رخصة القيادة فورًا، وتشمل:

القيادة دون لوحات معدنية أو باستخدام لوحات مزيفة.

تكرار المخالفات الأخلاقية داخل السيارة خلال سنة، مما يؤدي إلى إلغاء الترخيص لمدة 6 أشهر.

استمرار سريان الترخيص لمالك المركبة حسن النية، ما لم يثبت علمه بالمخالفة.

سحب الترخيص لمدة 3 أشهر للسيارات دون لوحات، ومنع إعادة الترخيص قبل انتهاء المدة.

عدم إخطار المرور بالتعديلات على السيارة أو القيادة قبل الفحص الفني.

التخلف عن سداد الضرائب والرسوم لأكثر من ثلاث سنوات.

تكرار مخالفات السير بسيارات الأجرة أو قيادتها خارج المحافظة دون تصريح.

عدم التبليغ عن بيع السيارة خلال 30 يومًا أو تكرار الامتناع عن الإبلاغ بنقل الملكية.

مخالفة شروط الرخص المؤقتة أو التجارية.

تشغيل سيارة أجرة بدون عداد معتمد.

عدم تحديث بيانات الإقامة أو إهمال نقل القيد عند الانتقال إلى محافظة جديدة.

استخدام السيارة في غير الغرض المرخص به، مما قد يؤدي إلى حجزها لمدة 30 يومًا، وإلغاء الترخيص لثلاثة أشهر عند تكرار المخالفة خلال ستة أشهر.



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