ديزني تُراهن على الأسطورة.. "Snow White" يتصدر الإيرادات ويُعرض قريبًا في السعودية

تستعد صالات السينما في المملكة العربية السعودية لاستقبال واحد من أكثر أفلام ديزني المنتظرة لهذا العام، وهو النسخة الحية الجديدة من الفيلم الكلاسيكي الشهير "Snow White"، وذلك ابتداءً من يوم الخميس المقبل.

ويأتي "Snow White" ضمن سلسلة الأفلام التي تعيد ديزني تقديمها بأسلوب عصري، مستندة إلى إرثها السينمائي العريق الذي بدأ منذ عام 1937.

في إطار ذلك يرصد الموجز تفاصيل فيلم "Snow White" خلال السطور التالية:

قصة فيلم "Snow White"

يروي فيلم "Snow White" قصة "بياض الثلج"، الفتاة الجميلة التي كانت تعيش في القصر قبل أن تتحول حياتها إلى مأساة بعد زواج والدها من امرأة شريرة جعلت منها خادمة.

ووسط هذا الظلم، تهرب بياض الثلج إلى الغابة حيث تلتقي بالأقزام السبعة الذين يصبحون عائلتها المؤقتة وحلفاءها في رحلتها لاستعادة حقها والتصدي للشر.

النسخة الجديدة لا تكتفي بإعادة سرد القصة بل تُقدمها بمنظور بصري مختلف تمامًا، يعكس التطور التكنولوجي والإبداعي الذي وصلت إليه استوديوهات ديزني.

Snow White

راشيل زيجلر وجه جديد يُعيد الحياة لشخصية خالدة

وقع اختيار المخرج مارك ويب على النجمة الشابة راشيل زيجلر لتجسيد شخصية "سنو وايت"، وذلك بعد عملية اختيار دقيقة استغرقت وقتًا طويلًا، بحثًا عن فنانة تمتلك مزيجًا من الجاذبية والموهبة والذكاء اللازمين لهذا الدور الأيقوني.

وقد استطاعت زيجلر أن تبهر فريق العمل منذ أول ظهور لها، خصوصًا بعد أدائها المميز في فيلم "West Side Story" الذي كشف عن إمكانياتها الكبيرة في التمثيل والغناء والتعبير.

نجاح عالمي يتصدر البوكس أوفيس الأمريكي

منذ طرحه في دور العرض العالمية، استطاع فيلم "Snow White" أن يحقق إيرادات قوية في شباك التذاكر الأمريكي، حيث تجاوزت إيراداته حتى الآن 67 مليون دولار، محتفظًا بمكانته في صدارة ترتيب الأفلام المعروضة، في مؤشر واضح على نجاح الرؤية الجديدة التي قدمتها ديزني.

Snow White

ديزني تُعيد إحياء الأساطير بمعايير عصرية

مع هذا العمل، تواصل ديزني استراتيجيتها في إعادة تقديم أفلامها الكلاسيكية بنسخ حية، مستفيدة من تقدم تقنيات المؤثرات البصرية وفريق عمل مبدع قادر على مزج الخيال بالواقع بطريقة تحاكي الجيل الجديد وتُحافظ على روح القصة الأصلية في الوقت نفسه.

الفيلم المنتظر لا يعد فقط تجربة سينمائية ممتعة، بل يُمثل أيضًا دعوة لإعادة اكتشاف الحكايات التي نشأنا عليها، برؤية جديدة تسحر العيون وتلمس المشاعر.



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