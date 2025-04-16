موعد مباراة الزمالك ضد سموحة في كأس عاصمة مصر اليوم والقنوات الناقلة

تترقب الجماهير المصرية، مواجهة فريق الزمالك ضد نظيره فريق سموحة التي تجمعهما باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة "كأس عاصمة مصر" للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتحقيق فوزه الأول في البطولة هذا الموسم علي حساب نظيره فريق سموحة، حيث خاض الفريق 3 مباريات في بطولة كأس عاصمة مصر، تعادل خلالها أمام الجونة 1-1، وخسر من بتروجت 2-1 ثم تعادل سلبياً ضد مودرن سبورت.

موعد قمة الزمالك أمام سموحة

مباراة فريق الزمالك أمام نظيره فريق سموحة التي تجمعهما باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة "كأس عاصمة مصر" للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في الرابعة عصر اليوم الأربعاء 16 ابريل الجاري.

مشاهدة مباراة الزمالك أمام سموحة

مواجهة فريق الزمالك أمام نظيره نظيره فريق سموحة التي تجمعهما اليوم الأ{بعاء باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة "كأس عاصمة مصر"، يتم نقلها عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس.

الزمالك ضد سموحة

التشكيل المتوقع لـ الزمالك ضد سموحة بكأس عاصمة مصر

يرصد الموجز، تشكيل الزمالك المتوقع ضد نظيره فريق سموحة في بطولة كأس عاصمة مصر ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود بنتايج - صلاح مصدق - حسام عبد المجيد - محمود حمدي الونش.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عمر جابر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري - أحمد سيد زيزو.

قيمة جوائز بطولة كأس عاصمة مصر

تبلغ قيمة الجوائز للفرق المشاركة ببطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 -2025 25 مليون جنيه، حيث سيحصل أى ناد يشارك في البطولة على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى 10 ملايين للبطل، 4 ملايين للوصيف، 2 مليون جنيه للثالث، ومليون ونصف للرابع.

اقرأ أيضًا:

مدافع ريال مدريد يحسم الجدل حول رحيله في الميركاتو الصيفي

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026 بقيادة حسام حسن ؟