بث مباشر مباراة الزمالك ضد سموحة في كأس عاصمة مصر

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر لمواجهة فريق الزمالك ضد نظيره فريق سموحة التي تجمعهما باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة "كأس عاصمة مصر" للموسم الجاري 2024-2025.

بث مباشر مباراة الزمالك ضد سموحة

يسعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتحقيق فوزه الأول في البطولة هذا الموسم علي حساب نظيره فريق سموحة، حيث خاض الفريق 3 مباريات في بطولة كأس عاصمة مصر، تعادل خلالها أمام الجونة 1-1، وخسر من بتروجت 2-1 ثم تعادل سلبياً ضد مودرن سبورت.

مشاهدة مباراة الزمالك ضد سموحة

مشاهدة ماتش الزمالك ضد سموحة

تنطلق مباراة فريق الزمالك أمام نظيره فريق سموحة، عصر اليوم الأربعاء الموافق 16 ابريل الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة "كأس عاصمة مصر" للموسم الجاري 2024-2025، وتنطلق صافرة اللقاء، في تمام الساعة الرابعة ً عصرا بتوقيت القاهرة.

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بث مباشر ماتش الزمالك ضد سموحة في كأس عاصمة مصر

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة الزمالك ضد سموحة، والتي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر للموسم الجاري 2024-2025، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

مباراة الزمالك ضد سموحة

الان ماتش الزمالك ضد سموحة

يتم نقل قمة فريق الزمالك ضد سموحة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة "كأس عاصمة مصر" للموسم الجاري 2024-2025، والتي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء ، عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس.

الزمالك ضد سموحة

تشكيل الزمالك ضد سموحة

شاهد ماتش الزمالك ضد سموحة

شاهد مباراة الزمالك ضد سموحة

من المنتظر أن يشهد تشكيل الزمالك ضد سموحة الدفع بالأسماء الأتية..

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود بنتايج - صلاح مصدق - حسام عبد المجيد - محمود حمدي الونش.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عمر جابر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري - ناصر منسي.

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