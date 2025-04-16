تحذير هام.. شبورة كثيفة تضرب هذه الطرق غدًا وتعيق الرؤية للمسافرين

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا عاجلًا بشأن تعرض عدد من الطرق الزراعية والسريعة لشبورة مائية كثيفة في الساعات الأولى من صباح غدٍ الخميس، قد تصل إلى حد الضباب في بعض المناطق، ويأتي هذا التحذير في إطار متابعة الحالة الجوية اليومية، ولتنبيه السائقين والمواطنين لتوخي الحذر حفاظًا على سلامتهم.

ويقدم لكم الموجز تفاصيل حالة الطقس .

تفاصيل التحذير:

بحسب بيان الأرصاد، تمتد الشبورة الكثيفة من الساعة 4 فجرًا حتى 8 صباحًا، وتؤثر بشكل خاص على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، بالإضافة إلى بعض مناطق شمال الصعيد، وقد تؤدي الشبورة إلى انخفاض الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ، مما يشكل خطورة على حركة المرور خاصة في ساعات الذروة المبكرة.

الطرق المتأثرة:

الطريق الزراعي (القاهرة - الإسكندرية)

الطريق الدائري الإقليمي والدائري الأوسط

طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي

طريق القاهرة – السويس

الطرق المؤدية إلى مدن القناة

بعض الطرق القريبة من نهر النيل والترع والرياحات الرئيسية

نصائح الأرصاد والسلامة المرورية:

أوصت الهيئة العامة للأرصاد السائقين بعدد من التعليمات المهمة، أبرزها:

عدم القيادة بسرعة عالية أثناء فترة الشبورة

استخدام كشافات الشبورة والانتظار التام إذا انعدمت الرؤية

فتح زجاج السيارة قليلاً لتقليل بخار الماء

الالتزام بالحارة المرورية والابتعاد عن تغيير المسار بشكل مفاجئ

تجنب استخدام الإشارات الضوئية العالية

تأثير الشبورة على حركة الطيران والقطارات:

أكدت مصادر بوزارة النقل أن الشبورة الكثيفة قد تؤثر بشكل جزئي على حركة القطارات ومواعيد إقلاع بعض الرحلات الجوية، خاصة في المطارات القريبة من المناطق المتأثرة مثل مطار القاهرة ومطار برج العرب، وتم التأكيد على أن هناك متابعة لحظية للحالة الجوية، حيث سيتم إصدار أي تعليمات أو تأجيلات بناءً على مستوى الرؤية الفعلية في صباح الخميس، كما طالبت السلطات المسافرين بمتابعة التحديثات أولًا بأول والتوجه إلى المحطات والمطارات قبل المواعيد المقررة بفترة مناسبة.

تأكيد من الجهات المرورية:

من جهتها، أكدت الإدارة العامة للمرور أنها ستكثف التواجد الأمني والمروري على الطرق السريعة والزراعية لمتابعة الحالة وتقديم الدعم اللازم للسائقين، كما سيتم التنسيق مع الأرصاد لتحديث التحذيرات بشكل فوري.

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حالة الطقس اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025 ودرجات الحرارة في مصر





