بهاء سلطان يعود بقوة في ألبوم "رسيني".. تعاون جديد مع روتانا وأغنيات تلامس القلوب

يستعد الفنان بهاء سلطان للعودة بقوة إلى الساحة الغنائية من خلال ألبومه الجديد "رسيني"، في تعاون جديد يجمعه مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بعد فترة من الهدوء النسبي، يعود سلطان ليؤكد حضوره الفني بأعمال تحمل بصمته المميزة، وأغنيات تمزج بين الإحساس الشعبي والأصالة الموسيقية.

يرصد الموجز تفاصيل ألبوم بهاء سلطان فيما يلي:

تفاصيل ألبوم "رسيني" الجديد للمطرب بهاء سلطان

يضم ألبوم "رسيني" للمطرب بهاء سلطان خمس أغاني، من بينها أعمال بدأت تلقى رواجاً واسعاً قبل صدورها الرسمي، وأبرزها: اترموا، بنشوف فلان، الطيبين.

هذا الألبوم يأتي في إطار فني متجدد من حيث الألحان والكلمات، ليكمل مسيرة بهاء سلطان المليئة بالأغاني التي تترك أثراً في وجدان الجمهور.

بهاء سلطان

"كأنك مسكن" ميني ألبوم سابق مهّد للعودة

وقبل إطلاق "رسيني"، كان بهاء سلطان قد طرح ميني ألبوم بعنوان كأنك مسكن، والذي ضم ثلاث أغانٍ حملت تواقيع عدد من أبرز صناع الموسيقى في مصر، وهي:

• كأنك مسكن كلمات وألحان حمادة فراويلة، توزيع حاتم محسن.

• حن عليا كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد، توزيع وسام عبد المنعم.

• أنت طيب كلمات هاني عبد الكريم، ألحان أحمد محيي، توزيع يحيى يوسف.

هذا الميني ألبوم كان بمثابة عودة تدريجية بهدوء، جسدت إحساس بهاء العميق وحنينه إلى جمهوره، وحققت صدى طيباً على المنصات الرقمية.

"الطيبين" تعاون خاص مع الشاعر خالد تاج الدين

من أبرز الأغاني التي يضمها الألبوم الجديد، أغنية الطيبين التي جاءت من كلمات الشاعر الغنائي خالد تاج الدين.

وقد كشف تاج الدين عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" عن كواليس العمل، ونشر صورة جمعته ببهاء سلطان خلال التحضيرات، وعلق قائلاً:

"قريبًا.. الطيبين مع البوب بهاء سلطان. وفي الصورة بحاول أقنعه إن جملة (الطيبين للطيبات) ممكن تتغنى، بس هو مقتنعش وغيرناها في الآخر".

هذا التفاعل يعكس حرص بهاء سلطان على تقديم كلمات تلامس الواقع وتناسب إحساسه الفني.

كليب "المزاج عناب" ونجاح متواصل على المنصات

كذلك، أطلقت شركة روتانا كليب أغنية المزاج عناب عبر يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، وجاء الكليب بإخراج فني لافت، يبرز شخصية بهاء العفوية ويعكس روح الأغنية المرحة.

بهاء سلطان

نجاح مدوٍ بـ"صاحبي يا صاحبي" من دراما رمضان

وفي سياق فني موازٍ، كان بهاء سلطان قد حقق نجاحًا كبيرًا مؤخرًا من خلال أغنيته صاحبي يا صاحبي، والتي قُدمت ضمن أحداث مسلسل "ولاد الشمس" الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، من بطولة الفنانين أحمد مالك وطه دسوقي.

هذه الأغنية نالت إعجاب الجمهور، وتم تداولها بكثافة عبر منصات التواصل الاجتماعي لما تحمله من مشاعر صداقة صادقة وأسلوب غنائي محبب.

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