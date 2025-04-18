خطوات استخراج تراخيص بناء جديدة إلكترونيًا.. في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه الحكومة المصرية، تم اعتماد منظومة جديدة لإصدار تراخيص البناء إلكترونيًا، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتقليل التعاملات الورقية، والحد من البناء العشوائي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، التي تهدف إلى تنظيم العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والقرى.

خطوات استخراج تراخيص بناء جديدة إلكترونيًا

ويعرض لكم الموجز خطوات استخراج تراخيص بناء جديدة إلكترونيًا.. وكم عدد الأدوار المسموح بها؟.

أولًا: خطوات استخراج تراخيص البناء إلكترونيًا

الحصول على بيان صلاحية الموقع:

يتوجه المواطن للمركز التكنولوجي التابع للحي أو المدينة، لتقديم طلب مرفق بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي يوضح موقع الأرض.

ويتم إجراء رفع مساحي من جهة معتمدة، ويصدر بيان صلاحية خلال 15 إلى 20 يومًا، يحدد ما إذا كانت الأرض صالحة للبناء طبقًا للاشتراطات المحددة.

تقديم ملف الترخيص:

يتم تقديم الملف الذي يشمل:

رسومات هندسية معتمدة من مهندس استشاري.

إثبات الملكية.

توكيل رسمي للمهندس.

وثيقة التأمين (إذا لزم الأمر).

المراجعة الفنية:

يقوم المركز التكنولوجي بمراجعة الملف خلال 14 يومًا.

بعد الموافقة، يتم توقيع عقد بين المواطن والمقاول ومهندس الإشراف، وتسليمه للحي.

ثم تُحسب الرسوم ويُستكمل السداد.

استلام الترخيص:

يتم إصدار الترخيص خلال 48 ساعة من دفع الرسوم، ليصبح المواطن قادرًا على البدء في أعمال البناء.

ثانيًا: عدد الأدوار المسموح بها

وفقًا للاشتراطات البنائية الجديدة، يتم تحديد الارتفاعات بناءً على عرض الشارع كالآتي:

الشارع 6 أمتار: أرضي + 3 أدوار بحد أقصى 13 مترًا.

الشارع 8 أمتار: ارتفاع العقار لا يتجاوز ضعف عرض الشارع.

الشارع 10 أمتار أو أكثر: يُسمح باستخدام الأرضي والأول لأنشطة تجارية أو إدارية.

أهمية الإجراءات الجديدة في تنظيم العمران

تعتبر الإجراءات الجديدة لاستخراج تراخيص البناء إلكترونيًا خطوة هامة نحو تحسين تنظيم العمران في مصر. فمن خلال هذه المنظومة، يتم تقليص المدة الزمنية اللازمة للحصول على التراخيص، وتقليل الازدحام في مكاتب الحكومة، مما يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع العمرانية، بالإضافة إلى ذلك، فإن الانتقال إلى النظام الإلكتروني يحد من الفساد الإداري ويوفر على المواطنين الوقت والجهد.

وتهدف المنظومة الجديدة إلى توفير الوقت والجهد، وضبط العمران، والتقليل من مخالفات البناء، وتعد خطوة مهمة نحو بيئة تنظيمية أفضل وأكثر شفافية في قطاع البناء في مصر.

اقرأ أيضا :

رابط التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي 2025.. اعرف الشروط وخطوات التقديم

فتح باب إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 للفئات المستحقة