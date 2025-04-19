تعد أسعار الخضار والفاكهة اليوم أكثر الموضوعات الخدمية بحثا على جوجل، وذلك في ظل حالة التذبذب التي تشهدها الأسواق في الفترة الأخيرة وخاصة بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار نتيجة لتأثيرها المباشر على قيمة شحن ونقل الخضروات والفاكهة.

ويعرض الموجز،في هذا التقرير أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 19 أبريل بسوق العبور للجملة.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

أسعار الخضار اليوم

- يتراوح سعر الطماطم من 3 إلى 7 جنيهات.

- يتراوح سعر البطاطس من 4.5 إلى 8.5 جنيه.

- يتراوح سعر البصل من 5 إلى 8 جنيهات.

- يتراوح سعر الكوسة من 9 إلى 15 جنيها.

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.

أسعار الخضار اليوم

- يتراوح سعر الفاصوليا من 10 إلى 15 جنيها.

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 14 إلى 20 جنيها.

- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 4 إلى 9 جنيهات.

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 14 إلى 20 جنيها.

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 11 إلى 17 جنيهًا.

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 11 إلى 14 جنيها.

- يتراوح سعر الفلفل حامي بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا.

- يتراوح سعر الفلفـل حامـي صـوب من 10 إلى 18 جنيهًا.

- يتراوح سعر الفلفل ألوان «أصفر- أحمر- برتقالي» من 35 إلى 45 جنيهًا.

- يتراوح سعر الملوخية من 8 إلى 13 جنيها.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 19 ابريل

أسعار الخضار والفاكهة

- يتراوح سعر الخيار صوب من 11 إلى 13 جنيهًا.

- يتراوح سعر الخيار بلدي 12 من إلى 14 جنيها.

- يتراوح سعر القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.

- يتراوح سعر البطاطا من 3.5 إلى 9.5 جنيه.

- يتراوح سعر الثوم من 18 إلى 30 جنيهًا.

- يتراوح سعر اللفت من 3 إلى 5 جنيهات.

- يتراوح سعر البنجر من 5 إلى 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

- يتراوح سعر البرتقال أبو سرة من 18 إلى 20 جنيهًا.

- يتراوح سعر البرتقال الصيفي من 8 إلى 18 جنيهًا.

- يتراوح سعر الجريب فروت من 15 إلى 21 جنيهًا.

- يتراوح سعر الليمون بلدي من 70 إلى 90 جنيهًا.

- يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 30 إلى 40 جنيها.

- يتراوح سعر التفاح أمريكي إيطالي «كرتونة 20 كيلو» من 50 إلى 100 جنيه.

- يتراوح سعر الجوافة الكيت من 16 إلى 25 جنيهًا.

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