بث مباشر مباراة أرسنال ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي اليوم

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر لمواجهة فريق أرسنال ضد إيبسويتش تاون، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

بث مباشر مباراة أرسنال ضد إيبسويتش تاون

يسعي فريق أرسنال لتحقيق الفوز أمام نظيره فريق إيبسويتش تاون لملاحقة ليفربول علي صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي التي يحتلها الريدز برصيد 73 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 62 نقطة ويحتل فريق إيبسويتش تاون المركز الـ 18 برصيد 21 نقطة.

مشاهدة مباراة أرسنال ضد إيبسويتش تاون

مشاهدة ماتش أرسنال ضد إيبسويتش تاون

قمة فريق أرسنال أمام نظيره إيبسويتش تاون، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 33 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الأحد الموافق 20 إبريل الجاري.

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بث مباشر ماتش أرسنال ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة فريق أرسنال ضد إيبسويتش تاون التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 33 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

مباراة أرسنال ضد إيبسويتش تاون

الان ماتش أرسنال ضد إيبسويتش تاون

يمكنك مشاهدة قمة فريق أرسنال ضد إيبسويتش تاون ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

أرسنال ضد إيبسويتش تاون

تشكيل أرسنال ضد إيبسويتش تاون

شاهد ماتش أرسنال ضد إيبسويتش تاون

شاهد مباراة أرسنال ضد إيبسويتش تاون

من المنتظر أن يشهد تشكيل أرسنال ضد إيبسويتش تاون الدفع بالأسماء الأتية..

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل،لويس سكيلي.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، توماس بارتي، ديكلان رايس.

خط الهجوم: ميكيل ميرينو، جابرييل مارتينيلي، لياندرو تروسارد.

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