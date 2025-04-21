موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

تترقب جماهير المارد الأحمر، مواجهة فريق الأهلي ضد صن داونز ، التي تجمعهما في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي النادي الأهلي لتحقيق الفوز بأي نتيجة خلال تلك المواجهة أمام نظيره فريق صن داونز بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين لحسم تذكرة التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024-2025.

موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز

مباراة الأهلي ضد نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025، تنطلق في السابعة مساء الجمعة المقبل الموافق 25 ابريل الجاري بملعب استاد القاهرة.

القنوات الناقلة لمماتش الأهلي ضد صن داونز

يتم نقل قمة الأهلي أمام نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024- 2025، على الهواء مباشرة عبر مجموعة قنوات beIN SPORTS.

الأهلي ضد صن داونز

التشكيل المتوقع لـ الأهلي ضد صن داونز

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي المصري المتوقع ضد نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري، رامي ربيعة ، مصطفي العش، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أفشة.

خط الهجوم: وسام أبوعلي، جراديشار،أشرف بن شرقي.

تشكيل صن داونز المتوقع ضد الأهلي

حراسة المرمى: وليامز.

خط الدفاع: موداو - كيكانا - ليبوسا - موديبا.

خط الوسط: موكوينا - آليندي - آدمز.

خط الهجوم: ماتيوس - شالويلي - ريبيرو.

طاقم تحكيم مباراة الاهلى ضد صن داونز فى دوري الابطال



أعلن الكاف طاقم مباراة الاهلى ضد صن داونز فى إياب نصف نهائي دوري الأبطال، بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

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