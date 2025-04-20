موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة، مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي كلا الفريقين لتحقيق الفوز لتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الذي يتصدره ليفربول برصيد 73 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 63 نقطة ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الـ 14 برصيد 38 نقطة ويحتل وولفرهامبتون المركز الـ 17 برصيد 35 نقطة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون

قمة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 33 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الأحد الموافق 20 إبريل الجاري.

مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون

التشكيل المتوقع لـ مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون

نستعرض تشكيل فريق مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون والذي من المنتظر أن يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: نصير مازراوي، هاري ماجواير، ليني يورو.

خط الوسط: باتريك دروجو، مانويل أوجارتي، كاسيميرو، دييجو دالوت.

خط الهجوم: راسموس هويلوند، برونو فيرنانديز، أليخاندرو جارناتشو.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون

يمكنك مشاهدة قمة فريق مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 5.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون

يرصد لكم موقع الموجز، جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون ويأتي كالآتي:

1-نادي ليفربول 76 نقطة

2- أرسنال 63 نقطة

3 - نيوكاسل يونايتد 59 نقطة

4- مانشستر سيتي 58 نقطة

5- نوتينجهام فورست 57 نقطة

6- أستون فيلا، 57 نقطة.

7- تشيلسي 54 نقطة

8- بورنموث، 45 نقطة.

9- فولهام، 48 نقطة.

10- برايتون، 48 نقطة.

11- برينتفورد، 46 نقطة.

12- كريستال بالاس، 44 نقطة.

13- إيفرتون، 38 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 38 نقطة.

15- توتنهام، 37 نقطة.

16- وست هام، 36 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 35 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 21 نقطة.

19- ليستر سيتي، 18 نقطة.

20 ساوثهامبتون 10 نقاط.

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