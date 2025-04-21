موعد مباراة بيراميدز و أورلاندو بيراتس في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، مباراة فريق بيراميدز ضد أورلاندو بيراتس ، وذلك ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025 ومن المنتظر أن تشهد مواجهة فريق بيراميدز ضد أورلاندو منافسة ساخنة لقوة الفريقين وسعيهم لحسم تذكرة الصعود لنصف نهائي البطولة.

فريق بيراميدز يسعي للفوز بأي نتيجة بعد تحقيقه التعادل السلبي خلال مواجهة الذهاب التي جمعت الفريقين بينما يسعي أورلاندو لتسجيل هدف في القاهرة يربك حسابات بيراميدز حيث مازالت تطبق قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين في البطولات الأفريقية.

موعد مباراة بيراميدز ضد أورلاندو بيراتس

المواجهة التي تجمع فريق بيراميدز أمام نظيره أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025، تقام في ملعب الدفاع الجوي في السابعة مساء الجمعة المقبل الموافق 25 ابريل الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز أمام أورلاندو بيراتس

يمكنك متابعة مباراة فريق بيراميدز أمام نظيره أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي ضمن منافسات نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024- 2025، على الهواء مباشرة عبر مجموعة قنوات beIN SPORTS.

بيراميدز ضد أورلاندو بيراتس

التشكيل المتوقع لـ بيراميدز أمام أورلاندو بيراتس

يرصد الموجز، تشكيل فريق بيراميدز ضد أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين – وليد الكرتي – أحمد عاطف – مصطفى فتحي – كريم حافظ

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

التشكيل المتوقع لـ أورلاندو بيراتس ضد بيراميدز

حراسة المرمى: سيفو شين

خط الدفاع: مبيكيزلي مبوكازي، نكوسيناثي سيبيسي، ديانو فان روين، ديون هوتو

خط الوسط: ماخيلين ماخولا، ثالينتي مباثا، باتريك ماسوانجاني

خط الهجوم: موهاو نكوتا، تشيجوفاتسو ماباسو، ريليبوهيلي موفوكينج

طاقم تحكيم مباراة بيراميدز ضد أورلاندو

يقود الحكم الجابوني باتريس مبيامي، مباراة بيراميدز ضد أورلاندو ويعاونه كل من ألفيس نويبي من الكاميرون كمساعد أول، وبوريس ديستوجا من الجابون كمساعد ثانٍ، فيما تم تعيين أحمد علي من تنزانيا حكماً رابعاً.

ويضم الطاقم الإداري للمباراة بشرى مأمون من السودان كمراقب للمباراة، وفيكتور لوال من جنوب السودان كمنسق عام، إلى جانب كواديو بورو من كوت ديفوار كمراقب للحكام، وعبد المالك أبو بكاري من النيجر كمنسق إعلامي، بالإضافة إلى إيفانز أوتشارو من كينيا كمنسق أمني.

اقرأ أيضًا:

نجم ليفربول سيوقع مع ريال مدريد لمدة 5 سنوات.. تقارير تفجرها

ماذا قال حسام حسن لـ زيزو بعد أنباء توقيعه لـ الأهلي؟..الغندور يكشف