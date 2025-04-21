موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تترقب جماهير الريدز حول العالم، مباراة فريق ليفربول ضد توتنهام ، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 34 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث فريق ليفربول عن الفوز أمام نظيره فريق توتنهام في ظل سعيه للتتويج الرسمي ببطولة الدوري الإنجليزي، حيث يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 79 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 66 نقطة ويحتل توتنهام المركز الـ 16 برصيد 37 نقطة.

موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام

قمة فريق ليفربول أمام نظيره فريق توتنهام، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 34 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف مساء الأحد المقبل الموافق 27 إبريل الجاري.

تشكيل ليفربول أمام توتنهام

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق ليفربول المتوقع ضد فريق توتنهام والذي يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – إبراهيما كوناتي – ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك اليستر – ريان جرافنبرتش – كيرتس جونز.

خط الهجوم: جاكبو– لويس دياز – محمد صلاح.

ليفربول ضد توتنهام

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد توتنهام

يمكنك مشاهدة مباراة فريق ليفربول أمام نظيره فريق توتنهام ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول أمام توتنهام

نرصد لكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة فريق ليفربول ضد نظيره فريق توتنهام ويأتي كالآتي:

1-نادي ليفربول 79 نقطة

2- أرسنال 66 نقطة

3 - نيوكاسل يونايتد 59 نقطة

4- مانشستر سيتي 58 نقطة

5- تشيلسي 57 نقطة

6- نوتينجهام فورست 57 نقطة

7- أستون فيلا، 57 نقطة.

8- بورنموث، 49 نقطة.

9- فولهام، 48 نقطة.

10- برايتون، 48 نقطة.

11- برينتفورد، 46 نقطة.

12- كريستال بالاس، 44 نقطة.

13- إيفرتون، 38 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 38 نقطة.

15- ولفرهامبتون، 38 نقطة.

16- توتنهام، 37 نقطة.

17- وست هام، 36 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 21 نقطة.

19- ليستر سيتي، 18 نقطة.

20 ساوثهامبتون 11 نقاط.

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