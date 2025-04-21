موعد مباراة تشيلسي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تترقب جماهير الكرة الإنجليزية، مباراة فريق تشيلسي ضد إيفرتون ، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 34 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق تشيلسي لتحقيق الفوز ضد نظيره فريق إيفرتون لملاحقة فرق المقدمة بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الذي يتصدره فريق الريدز برصيد 79 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 66 نقطة ويحتل فريق إيفرتون المركز الـ 13 برصيد 38 نقطة.

موعد قمة تشيلسي ضد إيفرتون

قمة فريق تشيلسي ضد إيفرتون، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 34 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة الثانية والنصف عصر السبت المقبل الموافق 26 إبريل الجاري.

تشيلسي ضد إيفرتون

التشكيل المتوقع لـ تشيلسي ضد إيفرتون

نستعرض تشكيل فريق تشيلسي ضد إيفرتون والذي من المنتظر أن يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: يورجنسن.

الدفاع: أتشيمونج، توسين، بادياشيلي وكوكوريلا.

الوسط: جيمس، هال وبالمر.

الهجوم: سانشو، جاكسون ونكونكو.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد إيفرتون

يمكنك مشاهدة قمة فريق تشيلسي ضد إيفرتون ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة تشيلسي ضد إيفرتون

يرصد لكم موقع الموجز، جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مواجهة تشيلسي ضد إيفرتون ويأتي كالآتي:

1-نادي ليفربول 79 نقطة

2- أرسنال 66 نقطة

3 - نيوكاسل يونايتد 59 نقطة

4- مانشستر سيتي 58 نقطة

5- تشيلسي 57 نقطة

6- نوتينجهام فورست 57 نقطة

7- أستون فيلا، 57 نقطة.

8- بورنموث، 49 نقطة.

9- فولهام، 48 نقطة.

10- برايتون، 48 نقطة.

11- برينتفورد، 46 نقطة.

12- كريستال بالاس، 44 نقطة.

13- إيفرتون، 38 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 38 نقطة.

15- ولفرهامبتون، 38 نقطة.

16- توتنهام، 37 نقطة.

17- وست هام، 36 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 21 نقطة.

19- ليستر سيتي، 18 نقطة.

20 ساوثهامبتون 11 نقاط.

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