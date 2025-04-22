موعد مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يترقب عشاق البارسا، مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا التي تجمع الفريقين اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025.

يحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 73 نقطة ويأتي فريق ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 69 نقطة، بينما يحتل فريق ريال مايوركا المركز الـ 7 برصيد 44 نقطة.

موعد مواجهة برشلونة أمام ريال مايوركا

مواجهة فريق برشلونة أمام نظيره ريال مايوركا، المقررة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 22 إبريل الجاري، تنطلق في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي".

القنوات الناقلة لمواجهة برشلونة أمام ريال مايوركا

يتم نقل أحداث مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني الممتاز.

برشلونة ضد ريال مايوركا

التشكيل المتوقع لـ برشلونة ضد ريال مايوركا

من المنتظر أن يشهد تشكيل برشلونة المتوقع ضد نظيره فريق ريال مايوركا الدفع بالأسماء الأتية..

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي، إريك جارسيا، إينيجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: بيدري، فيرنكي دي يونج، داني أولمو.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، فيرمين لوبيز.

ترتيب الدوري الإسباني قبل قمة برشلونة ضد ريال مايوركا

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة فريق برشلونة أمام نظيره فريق ريال مايوركا ويأتي جدول ترتيب الليجا كالآتي:

1- برشلونة 73 نقطة.

2- ريال مدريد 69 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 63 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 57 نقطة.

5- فياريال 52 نقطة.

6- ريال بتيس 51 نقطة.

7- مايوركا 44 نقطة.

8- سلتا فيجو 43 نقطة.

9 - ريال سوسيداد 42 نقطة.

10- رايو فاليكانو 41 نقطة.

11- أوساسونا 41 نقطة.

12- خيتافي 39 نقطة.

13- إسبانيول 38 نقطة.

14- فالنسيا 38 نقطة.

15- إشبيلية 37 نقطة.

16- جيرونا 34 نقطة.

17- لاس بالماس 32 نقطة.

18- ألافيس 31 نقطة.

19- ليجانيس 29 نقطة.

20- بلد الوليد 16 نقطة.

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