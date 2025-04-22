موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يترقب عشاق النادي الملكي، مباراة ريال مدريد ضد خيتافي التي تجمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025.

يتصدر فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 73 نقطة ويأتي فريق ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 69 نقطة، بينما يحتل فريق خيتافي المركز الـ 12 برصيد 39 نقطة.

موعد مواجهة ريال مدريد ضد خيتافي

مواجهة فريق ريال مدريد ضد خيتافي، المقررة مساء غد الأربعاء الموافق 23 إبريل الجاري، تنطلق في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمواجهة ريال مدريد ضد خيتافي

يتم نقل أحداث مباراة ريال مدريد ضد خيتافي، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني الممتاز.

ريال مدريد ضد خيتافي

التشكيل المتوقع لـ ريال مدريد ضد خيتافي

من المنتظر أن يشهد تشكيل ريال مدريد ضد خيتافي الدفع بالأسماء الأتية..

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ديفيد ألابا، أنطونيو روديجير، راوؤل أسينسيو، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، فيديريكو فالفيردي، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو.

ترتيب الدوري الإسباني قبل قمة ريال مدريد ضد خيتافي

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة فريق ريال مدريد ضد خيتافي ويأتي جدول ترتيب الليجا كالآتي:

1- برشلونة 73 نقطة.

2- ريال مدريد 69 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 63 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 57 نقطة.

5- فياريال 52 نقطة.

6- ريال بتيس 51 نقطة.

7- مايوركا 44 نقطة.

8- سلتا فيجو 43 نقطة.

9 - ريال سوسيداد 42 نقطة.

10- رايو فاليكانو 41 نقطة.

11- أوساسونا 41 نقطة.

12- خيتافي 39 نقطة.

13- إسبانيول 38 نقطة.

14- فالنسيا 38 نقطة.

15- إشبيلية 37 نقطة.

16- جيرونا 34 نقطة.

17- لاس بالماس 32 نقطة.

18- ألافيس 31 نقطة.

19- ليجانيس 29 نقطة.

20- بلد الوليد 16 نقطة.

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