تفاصيل شخصية ماريان عريان في فيلم ضوء الشاشة

كشفت الفنانة الشابة ماريان عريان عن استعدادها لخوض أولى تجاربها التمثيلية من خلال فيلم جديد يحمل اسم "ضوء الشاشة"، وهو عمل درامي اجتماعي يتناول كواليس عالم صناعة المحتوى والتحديات النفسية والإنسانية التي يعيشها المؤثرون خلف الكاميرات، ويرصد الموجز تفاصيل العمل.

ماريان عريان تكشف مواعيد التصوير والمشاركة الدولية



ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بمشاركة مجموعة من الوجوه الشابة في عالم التمثيل، من بينهم: آدم محيي الدين، سارة وديع، وفادي جرجس، إلى جانب ظهور ماريان في دور البطولة لأول مرة.

ويهدف الفيلم إلى تقديم رؤية إنسانية لأصحاب المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، بعيدًا عن الصورة المثالية التي تظهر على الشاشات، حيث يسلط الضوء على الصراعات اليومية، الضغوط النفسية، والتوازن الصعب بين الحياة الشخصية والعمل الرقمي.

ماريان عريان تكشف كواليس شخصيتها ونظرة مختلفة لعالم المؤثرين



وأشارت ماريان في تصريحاتها إلى أن الفيلم نابع من تجربة حقيقية قريبة منها، قائلة: "حسيت إن الوقت جه إني أشارك تجربتي من زاوية مختلفة.. مش بس كصانعة محتوى، لكن كحد بيعيش ده كل يوم. الفيلم ده محاولة لفهم الجانب الإنساني اللي مش دايمًا بيبان للناس."

وتسعى ماريان من خلال هذا العمل إلى المشاركة في عدد من المهرجانات السينمائية المحلية والدولية، كخطوة نحو تقديم نفسها كممثلة لديها رؤية فنية ورسالة اجتماعية، خاصة في ظل تزايد الاهتمام بالأعمال القصيرة في المهرجانات العالمية.

خطوة جديدة في مسيرة متعددة المسارات



وعبرت ماريان عريان عن سعادتها بالمشاركة في العمل مشيرة أنها تعتبرها خطوة جديدة ومختلفة الي انطلاقة فنية مرتقبة، وإضافة إلى مسيرتها التي امتدت من صناعة المحتوى، وصولًا إلى الفن والتمثيل، مؤكدة أنها تسعى لتقديم محتوى مؤثر على كافة المستويات

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