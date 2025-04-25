القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري الأبطال اليوم

تترقب جماهيرالقلعة الحمراء، مباراة فريق الأهلي ضد صن داونز ، التي تجمعهما في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

فريق الأهلي يبحث عن الفوز بأي نتيجة خلال تلك المواجهة ضد نظيره فريق صن داونز لحسم تذكرة التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024-2025، وذلك بعد انتهاء لقاء الذهاب في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي بين الفريقين.

القنوات الناقلة لماتش الأهلي ضد صن داونز

تستطيع الاستمتاع بمباراة الأهلي أمام نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024- 2025، على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

تشكيل الأهلي ضد صن داونز

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي المصري المتوقع ضد نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري، رامي ربيعة ، مصطفي العش، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أفشة.

خط الهجوم: وسام أبوعلي، جراديشار،أشرف بن شرقي.

موعد قمة الأهلي ضد صن داونز

مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي التي تجمعهما ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025، تنطلق في السابعة مساء اليوم الجمعة الموافق 25 ابريل الجاري بملعب استاد القاهرة.

الأهلي ضد صن داونز

التشكيل المتوقع لـ صن داونز ضد الأهلي

حراسة المرمى: وليامز.

خط الدفاع: موداو - كيكانا - ليبوسا - موديبا.

خط الوسط: موكوينا - آليندي - آدمز.

خط الهجوم: ماتيوس - شالويلي - ريبيرو.

طاقم تحكيم مباراة الاهلى ضد صن داونز



أعلن الكاف طاقم تحكيم قمة الاهلى ضد صن داونز فى إياب نصف نهائي دوري الأبطال، بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

ويتواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

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