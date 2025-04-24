موعد مباراة الأهلي وصن داونز.. مواجهة لتحديد المتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا

في ظل التوقيت الصيفي الجديد، يستعد النادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المباراة المنتظرة ستُقام مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، ويستعرض الموجز تفاصيل المباراة المرتقبة.

الأهلي يبحث عن الحسم في القاهرة

يدخل الأهلي المواجهة وسط آمال جماهيرية عريضة بتحقيق الفوز والتأهل إلى نهائي البطولة القارية للموسم الخامس على التوالي، وكان الفريق الأحمر قد تعادل سلبياً في لقاء الذهاب الذي أُقيم في جنوب أفريقيا، ويكفيه الفوز بأي نتيجة لحجز بطاقة العبور إلى النهائي.

مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، كثف من استعداداته للمباراة خلال الأيام الماضية، حيث قاد معسكرًا مغلقًا انطلق الأربعاء الماضي عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة بعد عودتهم من بريتوريا.

استعدادات فنية وخطة تكتيكية متكاملة

كولر، الذي يسعى لقيادة الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، ركز في تدريبات الفريق على رفع المعدل البدني وتجهيز الخطط التكتيكية المناسبة لمواجهة صن داونز. كما حرص على تحليل مباراة الذهاب بعناية، لرصد نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق الجنوب إفريقي، مع متابعة أبرز لاعبيه وطرق تنفيذ الهجمات.

الجهاز الفني وضع برنامجاً خاصاً يسبق المباراة يتضمن تدريبات بدنية مكثفة وتكتيكية دقيقة، لضمان جاهزية جميع اللاعبين فنياً وبدنياً لهذه المواجهة المصيرية التي تقرب الفريق من تحقيق النجمة الثالثة عشرة في تاريخه.

طاقم التحكيم وتقنية الفيديو

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أعلن تعيين الحكم الموريتاني دحان بيدا لإدارة اللقاء، ويعاونه الإيفواري هيرمان ديزيريه، والتوجولي جوناثان كوفي، فيما يتولى الرواندي صامويل أويكوندا مهمة الحكم الرابع، كما أوكل الكاف مهمة إدارة غرفة "الفار" للحكم الإثيوبي بامالاك تسيما، بمساعدة الرواندية ساليما موكانسانجا.

القنوات الناقلة ومتابعة جماهيرية واسعة

تُذاع المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" صاحبة الحقوق الحصرية لنقل مباريات البطولة، وسط ترقب جماهيري مصري وإفريقي لهذه القمة المرتقبة. ومن المنتظر أن يكون استاد القاهرة ممتلئًا بالجماهير التي تمني النفس برؤية فريقها يواصل مشوار الدفاع عن لقبه القاري.

النهائي يلوح في الأفق

الفائز من هذه المباراة سيكون على موعد مع المتأهل من مواجهة بيراميدز وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي في نهائي البطولة. الأهلي يطمح لمواصلة سيطرته على القارة، بعد تتويجه باللقب في نسختي 2023 و2024، وسعيه لمعادلة أو تحطيم أرقامه القياسية في عدد البطولات القارية.



كل الأنظار تتجه إلى استاد القاهرة الجمعة المقبلة، حيث يترقب عشاق الكرة الإفريقية قمة كروية من العيار الثقيل بين الأهلي وصن داونز، في واحدة من أقوى وأهم مباريات الموسم في دوري أبطال إفريقيا.

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