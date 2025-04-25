جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق منافسات الجولة الـ 34

تترقب جماهير الكرة الإسبانية وعشاقها حول العالم ، جدول ترتيب الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025، قبل انطلاق منافسات الجولة الـ 34 من البطولة.

يتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني برصيد 72 نقطة ويحل أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 66 نقطة.

ترتيب الدوري الإسباني

يرصد الموجز، جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق مواجهات الجولة الـ 34 من الليجا ويأتي كالتالي ..

1- برشلونة 76 نقطة.

2- ريال مدريد 72 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 66 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 60 نقطة.

5- ريال بتيس 54 نقطة.

6- فياريال 52 نقطة.

7- سلتا فيجو 46 نقطة.

8- أوساسونا 44 نقطة.

9- مايوركا 44 نقطة.

10 - ريال سوسيداد 42 نقطة.

11- رايو فاليكانو 41 نقطة.

12- خيتافي 39 نقطة.

13- إسبانيول 39 نقطة.

14- فالنسيا 39 نقطة.

15- إشبيلية 37 نقطة.

16- جيرونا 35 نقطة.

17- ألافيس 34 نقطة.

18- لاس بالماس 32 نقطة.

19- ليجانيس 30 نقطة.

20- بلد الوليد 16 نقطة.

الدوري الإسباني

موعد قمة برشلونة أمام بلد الوليد

المواجهة التي تجمع فريق برشلونة ضد بلد الوليد ضمن منافسات الجولة الـ 34 من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء السبت الموافق 3 مايو المقبل.

مشاهدة ماتش برشلونة أمام بلد الوليد

يمكنك مشاهدة قمة برشلونة أمام نظيره فريق بلد الوليد، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد بلد الوليد

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل برشلونة المتوقع ضد نظيره بلد الوليد كالآتي:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: رونالد أراخو ، إيريك جارسيا – اليخاندرو بالدي ، جول كوندي.

خط الوسط: بابلو جافي ، مارك كاسادو ، بيدري جونزاليس.

خطط الهجوم: لامين يامال ، رافينيا دياز ، داني أولمو.

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