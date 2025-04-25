تمرد داخلي في أمريكا.. 12 ولاية ترفع دعوى ضد ترامب بسبب الرسوم

تصعيد سياسي واقتصادي يهدد وحدة الموقف الداخلي الأمريكي.. في خطوة مثيرة للاهتمام تكشف عن حجم الانقسام داخل الولايات المتحدة الأمريكية، أقدمت 12 ولاية أمريكية على رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتراضًا على قراراته الأخيرة بفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على مئات الدول حول العالم. هذا التحرك الذي تقوده ولاية كاليفورنيا يهدد بإشعال مواجهة داخلية غير مسبوقة في تاريخ السياسة الأمريكية الحديثة، ويستعرض الموجز التفاصيل.

كاليفورنيا تقود "العصيان".. وتلوّح باستقلال اقتصادي بعد رسوم ترامب

أعلنت ولاية كاليفورنيا رسميًا رفضها المطلق لقرارات ترامب، ودعت دول العالم إلى استثنائها من أي ردود انتقامية تجارية، كما أكد حاكم الولاية استعداد كاليفورنيا لإقامة علاقات اقتصادية مباشرة مع دول العالم، في خطوة رمزية تؤشر إلى نيتها الانفصال التجاري عن سياسات الحكومة الفيدرالية.

دعوى قضائية أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية ضد إدارة ترامب

التحالف المكوّن من 12 ولاية تقدّم بـ دعوى رسمية إلى المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية في نيويورك، مطالبًا بإلغاء قرارات ترامب الجمركية ووقف تطبيقها فورًا، وأكدت الدعوى أن هذه السياسات تسببت في فوضى اقتصادية أثرت سلبًا على الشركات الأمريكية والمستهلكين.

انتقادات لاذعة من مسؤولي الولايات

وصفت المدعية العامة لولاية أريزونا، كريس مايس، خطة ترامب بأنها "عبثية" و"غير قانونية"، وأكدت أن هذه السياسات لا تُدار وفق أطر قانونية واضحة، بل ترتكز على مزاجية سياسية تهدد المصالح الاقتصادية للبلاد.

صدام داخلي يلوح في الأفق

يرى محللون أن هذه الأزمة قد تكون بداية لموجة جديدة من التوترات بين السلطة الفيدرالية والولايات، خاصة في ظل سياسات ترامب التي وُصفت في أكثر من مناسبة بأنها تتعارض مع مبادئ النظام المؤسسي الأمريكي.

اختبار حقيقي للولايات الأمريكية

يُعد هذا التصعيد القانوني اختبارًا حاسمًا لقدرة الولايات على التصدي للقرارات الفيدرالية التي تمس اقتصادها بشكل مباشر. كما يعكس هذا التحرك عمق الخلاف داخل الولايات المتحدة بشأن أولويات السياسة التجارية ومدى شرعية التحركات الفردية للرئيس.

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