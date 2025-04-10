شبكة CNN تكشف عن سبب تراجع ترامب عن قراره بشأن التعريفات

كشفت شبكة "سي إن إن"، الأمريكية في تقريراً لها إنه بعد أسبوع من إنطلاق حملة ترامب الشعواء لتعريفات الجمركية فقد تعلمت الولايات المتحدة والعالم الدرس الأشد رعبا بشأن ولاية دونالد ترامب الثانية، المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.



شبكة CNN : ترامب تراجع عن قراره لإنه يعمل مدى كارثيته



وأضافت سي إن إن في تقريرها : "هذه المرة، كان إنهياراً إقتصادياً مُفتعلاً ذاتياً، وفي المرة القادمة، قد يكون أزمة أمن قومي".

و أوضحت أن تراجع الرئيس ترامب عما وصفته بالتهور الإقتصادي لعلمه أن الاستمرار في مساره قد يُؤدي إلى كارثة.

ونقلت "سي إن إن" عن ثلاثة مصادر مطلعة تأكيدها أن الضائقة في سوق السندات كانت عاملا رئيسيا في قرار ترامب بوقف الرسوم الجمركية المتبادلة.

وأثار وزير الخزانة سكوت بيسنت هذه المخاوف مباشرةً مع ترامب الأربعاء في اجتماع سبق إعلان الإيقاف، مؤكدا المخاوف التي أعرب عنها المسؤولون الاقتصاديون في البيت الأبيض الذين أطلعوا ترامب على تسارع وتيرة البيع في سوق سندات الخزانة الأميركية في وقت سابق من الأربعاء.



وكان الرئيس ترامب قد أعلن ، مساء الأربعاء، عن قراره بخفض معدلات الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات من معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين إلى 10بالمئة لمدة 90 يوما للسماح بإجراء مفاوضات تجارية مع تلك الدول.



الصين والإتحاد الأوروبي يتحركون ضد قرارات ترامب ونائب ديمقراطي يصف قراره بالأغبى على الإطلاق

هذا وكان عضو مجلس النواب الأمريكي الديمقراطي ريتشارد نيل قد أعلن ، الأربعاء، إنه حان الوقت للكونجرس للوقوف أمام الرئيس دونالد ترامب وحربه التجارية غير الدستورية والأغبى في التاريخ.

و شدد نيل، أن ترامب ألحق ضرراً كبيراً بالولايات المتحدة خلال 79 يوماً فقط إضافة إلى احتمالات الركود المتزايدة.

من جهتها فقد كشفت المفوضية الأوروبية الأربعاء عن تعريفات جديدة على مجموعة من المنتجات الأمريكية مثل الدراجات النارية وفول الصويا والدواجن في أول إجراءاتها ردا على الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب.

فيما أعلنت الصين أيضا أنها ستزيد رسومها الجمركية الانتقامية على المنتجات الأمريكية إلى 84 بالمئة، بدلا من 34% كما كان مقررا، في تصعيد جديد للحرب التجارية وردا على الرسوم الأمريكية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ الأربعاء ضد نحو 60 دولة من شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

كما أعلنت الصين أنها سترفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية، وأضافت ست شركات إلى "قائمة الكيانات غير الموثوقة"، ووضعت 12 شركة أمريكية على قائمة القيود التصديرية.

و قال المتحدث بإسم وزارة خارجية الصينية، لين جيان، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن الصين لا ترغب في خوض حـروب تجارية أو جمركية، لكنها لن تتراجع إذا نشبت حرب من هذا النوع.

إقرأ أيضاً

الصين الأعلى بين دول العالم..ترامب يعلن نصيب كل دولة من رسومه الجديدة

عكس التوقعات صحيفة أمريكية تكشف أن الصين مبتهجة للغاية بالتعريفات الجمركية