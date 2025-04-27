موعد مباراة برشلونة القادمة ضد إنتر ميلان في دوري الأبطال والتشكيل المتوقع

يترقب عشاق كرة القدم، قمة نارية تجمع فريق برشلونة ضد إنتر ميلان ، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

من المنتظر أن تشهد المواجهة منافسة شرسة حيث يسعي فريق برشلونة لتحقيق الفوز علي حساب منافسه إنتر ميلان بنتيجة كبيرة لزيادة حظوظه في التأهل لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري قبل مباراة الإياب بينما يسهي الإنتر لتحقيق المفاجأة أمام البارسا.

موعد قمة برشلونة أمام إنتر ميلان

مواجهة فريق برشلونة أمام نظيره فريق إنتر ميلان المقررة ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء الأربعاء المقبل الموافق 30 إبريل الجاري.

القنوات الناقلة لماتش برشلونة ضد إنتر ميلان

يتم نقل موقعة فريق برشلونة ضد نظيره فريق إنتر ميلان ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

التشكيل المتوقع لفريق برشلونة ضد إنتر ميلان

يرصد لكم موقع الموجز، التشكيل المتوقع لفريق برشلونة ضد نظيره فريق إنتر ميلان والذي من المتوقع أن يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، أراوخو، بالدي

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري ، جافي

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، توريس

برشلونة ضد إنتر ميلان

تشكيل إنتر ميلان المتوقع ضد برشلونة

من المتوقع أن يشهد تشكيل فريق إنتر ميلان ضد نظيره فريق برشلونة مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: كوبيل.

خط الدفاع: ريرسون - شلوتيربيك - أنتون - جروس.

خط الوسط: تشان - سابيتزر - أديمي.

خط الهجوم: براندت - بيير - جيراسي.

برشلونة يتصدر الدوري الإسباني قبل مواجهة إنتر ميلان

نرصد ترتيب فريق برشلونة بالدوري الإسباني قبل مواجهة إنتر ميلان ويأتي كالتالي ..

1- برشلونة 76 نقطة.

2- ريال مدريد 72 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 66 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 60 نقطة.

5- ريال بتيس 54 نقطة.

6- فياريال 52 نقطة.

7- سلتا فيجو 46 نقطة.

8- أوساسونا 44 نقطة.

9- مايوركا 44 نقطة.

10 - ريال سوسيداد 42 نقطة.

11- رايو فاليكانو 41 نقطة.

12- خيتافي 39 نقطة.

13- إسبانيول 39 نقطة.

14- فالنسيا 39 نقطة.

15- إشبيلية 37 نقطة.

16- جيرونا 35 نقطة.

17- ألافيس 34 نقطة.

18- لاس بالماس 32 نقطة.

19- ليجانيس 30 نقطة.

20- بلد الوليد 16 نقطة.

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