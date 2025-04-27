موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نوتينجهام في كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، مواجهة فريق مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست ، والتي تجمعهما علي ملعب "ويمبلي" ضمن منافسات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز خلال تلك المواجهة للوصول إلي المباراة النهائية ومواجهة فريق كريستال بالاس الذي تأهل على حساب أستون فيلا بعدما فاز بثلاثة أهداف دون رد.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست

مباراة فريق مانشستر سيتي أمام نظيره فريق نوتينجهام فورست، في المواجهة التي تجمعهما ضمن منافسات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد.

القنوات الناقلة لماتش مانشستر سيتي أمام نوتينجهام فورست

يتم نقل قمة فريق مانشستر سيتي ضد نظيره فريق نوتينجهام فورست ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 2.

مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست

التشكيل المتوقع لـ مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق مانشستر سيتي أمام نظيره فريق نوتينجهام فورست والذي يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: يوشكو جفارديول، روبن دياز، عبد القادر خوسانوف، ماثيو نونيز.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، ماتيو كوفاسيتش، فيل فودين.

خط الهجوم: عمر مرموش، جيرمي دوكو، سافينيو.

موقف مانشستر سيتي و نوتينجهام فورست بالدوري الإنجليزي قبل مواجهة كأس الاتحاد

نرصد لكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة فريق مانشستر سيتي أمام نظيره فريق نوتينجهام فورست ويأتي كالآتي:

1-نادي ليفربول 79 نقطة

2- أرسنال 67 نقطة

3- نيوكاسل يونايتد 62 نقطة

4- مانشستر سيتي 61 نقطة

5- تشيلسي 60 نقطة

6- نوتينجهام فورست 60 نقطة

7- أستون فيلا، 57 نقطة.

8- فولهام، 51 نقطة.

9- برايتون، 51 نقطة.

10- بورنموث، 49 نقطة.

11- برينتفورد، 46 نقطة.

12- كريستال بالاس، 45 نقطة.

13- ولفرهامبتون، 41 نقطة.

14- إيفرتون، 38 نقطة.

15- مانشستر يونايتد، 38 نقطة.

16- توتنهام، 37 نقطة.

17- وست هام، 36 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 21 نقطة.

19- ليستر سيتي، 18 نقطة.

20 ساوثهامبتون 11 نقاط.

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