القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد إنتر ميلان في دوري الأبطال

يترقب عشاق المكتعة والإثارة، مواجهة فريق برشلونة ضد إنتر ميلان ، التي تجمعهما ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

تشهد هذه القمة صراع ساخن حيث يسعي فريق برشلونة لتحقيق الفوز علي حساب منافسه إنتر ميلان لزيادة حظوظه في التأهل لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري قبل مباراة الإياب بينما يسعي فريق إنتر ميلان لتحقيق مفاجأة إقصاء البارسا.

مشاهدة ماتش برشلونة أمام إنتر ميلان

يمكنك مشاهدة قمة فريق برشلونة ضد فريق إنتر ميلان ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

موعد مباراة برشلونة أمام إنتر ميلان

المباراة المرتقبة لفريق برشلونة أمام نظيره فريق إنتر ميلان، و المقررة ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء بعد غد الأربعاء الموافق 30 إبريل الجاري.

التشكيل المتوقع لفريق برشلونة لمواجهة إنتر ميلان

يرصد لكم موقع الموجز، التشكيل المتوقع لفريق برشلونة ضد نظيره فريق إنتر ميلان والذي من المتوقع أن يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، أراوخو، بالدي

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري ، جافي

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، توريس

برشلونة أمام إنتر ميلان

تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة برشلونة

من المتوقع أن يشهد تشكيل فريق إنتر ميلان ضد نظيره فريق برشلونة مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: كوبيل.

خط الدفاع: ريرسون - شلوتيربيك - أنتون - جروس.

خط الوسط: تشان - سابيتزر - أديمي.

خط الهجوم: براندت - بيير - جيراسي.

موقف برشلونة بالدوري الإسباني قبل مواجهة إنتر ميلان

نرصد ترتيب فريق برشلونة بالدوري الإسباني قبل مواجهة إنتر ميلان ويأتي كالتالي ..

1- برشلونة 76 نقطة.

2- ريال مدريد 72 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 66 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 60 نقطة.

5- ريال بتيس 54 نقطة.

6- فياريال 52 نقطة.

7- سلتا فيجو 46 نقطة.

8- أوساسونا 44 نقطة.

9- مايوركا 44 نقطة.

10 - ريال سوسيداد 42 نقطة.

11- رايو فاليكانو 41 نقطة.

12- خيتافي 39 نقطة.

13- إسبانيول 39 نقطة.

14- فالنسيا 39 نقطة.

15- إشبيلية 37 نقطة.

16- جيرونا 35 نقطة.

17- ألافيس 34 نقطة.

18- لاس بالماس 32 نقطة.

19- ليجانيس 30 نقطة.

20- بلد الوليد 16 نقطة.

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