موعد مباراة الأهلي ضد بتروجت في الدوري والقنوات الناقلة

يترقب عشاق القلعة الحمراء، مباراة فريق الأهلي ضد بتروجت ، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

ويسعي فريق الأهلي لتحقيق الفوز أمام بتروجت لمصالحة جماهيرة بعد وداع دوري أبطال أفريقيا، وفي ظل الصراع الشرس مع بيراميدز والزمالك علي لقب بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

موعد مواجهة الأهلي ضد بتروجت

المباراة التي تجمع فريق الأهلي ضد بتروجت ضمن منافسات الجولة الثالثة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025 تنطلق فى الثامنة مساء بعد غد الأربعاء الموافق 30 إبريل الجاري.

مشاهدة ماتش الأهلي ضد بتروجت

يمكنك متابعة قمة فريق الأهلي ضد بتروجت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025، على الهواء مباشرة عبر قنوات ON SPORT .

الأهلي ضد بتروجت

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بتروجت

يرصد الموجز، تشكيل الأهلي المتوقع ضد بتروجت ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري، رامي ربيعة ، مصطفي العش، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أفشة.

خط الهجوم: وسام أبوعلي، جراديشار،أشرف بن شرقي.

ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي ضد بتروجت

نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي ضد بتروجت ويأتي كالتالي:

ترتيب الأندية المتنافسة على اللقب

1- بيراميدز (44 نقطة)

2- الأهلي (40 نقطة)

3- الزمالك (38 نقطة)

4- المصري البورسعيدي (34 نقطة)

5- البنك الأهلي (29 نقطة)

6- سيراميكا كليوباترا (27 نقطة)

7- فاركو (26 نقطة)

8- بتروجت (25 نقطة)

9- حرس الحدود (22 نقطة)

ترتيب الأندية المتنافسة على البقاء

1- زد إف سي - 24 نقطة

2- الجونة - 23 نقطة

3- طلائع الجيش - 21 نقطة

4- غزل المحلة - 20 نقطة

5- سموحة - 20 نقطة

6- الاتحاد السكندري - 19 نقطة

7- الإسماعيلي - 18 نقطة

8- إنبي - 15 نقطة

9- مودرن سبورت - 12 نقطة

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