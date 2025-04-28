جدعون بن ساعر يسخر من محكمة العدل الدولية ويصفها بالهيئة المخزية

سخر وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، من محكمة العدل الدولية واصفاً إياها بأنها "هيئة مخزية"، مشدداً على أن إسرائيل قد إتخذت قراراها بعدم التعاون معها فيما يتعلق بمناقشة الإنتهاكات الإسراالمزعومة للقانون الدولي المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.

جدعون بن ساعر: لن نشارك في سيرك محكمة العدل الدولية



وقال ساعر خلال مؤتمر صحفي: "قررنا عدم المشاركة في هذا السيرك، لو كانت هناك جهة يجب أن تحاكم، فهي وكالة الأونروا والأمم المتحدة نفسها".

وأضاف: "الأونروا قامت بتوظيف مئات الإرهابيين الذين شاركوا في المجزرة".

كما إتهم ساعر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بالتواطؤ مع هذه الأفعال، مؤكداً أنه كان على علم بما يحدث في الأونروا، لكنه لم يتخذ أي إجراء حيال ذلك.



وشدد ساعر على أن "إسرائيل حذرت جوتيريش من هذه الانتهاكات، لكنه لم يفعل شيئا".

محكمة العدل الدولية تبدء جلسات الإستماع بشأن عرقلة إيصال المساعدات

هذا ومن المقرر أن تبدأ هى محكمة العدل الدولية، الإثنين، جلسات الإستماع بشأن التزام إسرائيل بـ"ضمان وتيسير" إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين الفلسطينيين.



وكانت المحكمة قد عقدت على مدى أسبوع عدة جلسات إستجابةً لطلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي،وجهت فيه محكمة العدل الدولية بإصدار رأي استشاري بشأن المسؤوليات القانونية على إسرائيل بعد تعليق السلطات الإسرائيلية عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.



ويعد ذلك القرار غير ملزم لكنه يحمل أهمية قانونية، بشأن إلتزامات إسرائيل تجاه "ضمان وتيسير إيصال الإمدادات اللازمة على عجل لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين دون عوائق".



يذكر أن نظام المساعدات الإنسانية في غزة على قد بدء بالفعل في الانهيار.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قد أعلنت، الأحد،عن مقتل وجرح المئات من المدنيين منذ إنهيار وقف إطلاق النار في قطاع غزة الشهر الماضي.

وأضافت: "منعت السلطات الإسرائيلية المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية من دخول قطاع غزة منذ الثاني من مارس الماضي.

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