رونين بار يعلن يونيو المقبل موعداً لمغادرته لمنصبه كرئيساً للشاباك

أعلن رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الشاباك رونين بار، الإثنين، اعتزامه الاستقالة من منصبه في يونيو المقبل، المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.



رونين بار يهدد نتنياهو سأكشف زيف ادعاءاتك بالوثائق

و أضاف بار في بيان: "بعد 35 عاما من الخدمة، وبهدف السماح بعملية منظمة لتعيين خلف دائم وانتقال مهني، سأنهي مهماتي في 15 يونيو 2025".

وكان بار قد أكد في أحدث تعليق لرئيس الشاباك السابق رونين بار على إتهامات رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، له قائلا إن روايته مدعومة بوثائق رسمية

وشدد بار على أن إفادة نتنياهو الأخيرة له تضمنت تفاصيل غير دقيقة، ونقلاً مجتزأً ومغرضًا للتصريحات، وعرضًا لنصف الحقيقة.



نتنياهو يكذب إدعاءات بار



ووصف نتنياهو بار بأكبر فشل استخباراتي في تاريخ إسرائيل مكذباً ادعاءات بار ومن بينها أن رئيس الحكومة طالبه بالولاء والطاعة الشخصية وبالعمل لمكافحة المظاهرات المناهضة للحكومة.

و أشار نتنياهو في إفادة خطية أمام المحكمة العليا، ردا على إفادة قدمها بار، الأسبوع الماضي بشأن قرار الحكومة بإقالته، إلى أن : "ادعاء رونين بار بأنه حذر من اندلاع حرب وأيقظ جميع الأنظمة في البلاد، هو ادعاء كاذب".

وأضاف: "تعاملُ بار، مع الأحداث يُعد أكبر فشل استخباراتي في تاريخ إسرائيل"، حسب هيئة البث الرسمية.



ومن المقرر أن تتخذ المحكمة العليا قرارا بشأن إقالة بار وسط ترجيحات بمطالبة طرفي القضية بالتوصل إلى حل وسط يتيح استقالة سلسلة لبار أو إحالة الموضوع إلى ما تعرف بلجنة جرونيس الخاصة بتعيين المسؤولين الكبار في القطاع العام.

نتنياهو يشارك منشور مشككاً في نزاهة بار

و أشار منتدى "تيكفا" المحافظ في منشور أعاد نتنياهو نشره على حسابه الرسمي عبر منصة "إكس" تعليقاً على إستخدام المتظاهرين خلال مظاهرات السبت التي إجتاحت تل أبيب : "يجب قول هذا بصوت واضح الرؤوس المقطوعة، وكذلك احتجاجات السبت، لا علاقة لها بالرهائن على العكس، هؤلاء أناس قرروا التضحية بالرهائن في محاولة لإطاحة الحكومة".

و أضاف المنتدى: "في دولة متحضرة، يجب أن يكون هناك عشرات المعتقلين بتهمة التحريض على القتل. من غير الواضح أين يقف جهاز الأمن الداخلي الشاباك عندما يتعلق الأمر بهذه المحاكاة الواضحة والخطيرة للقتل".

وتابع المنتدى أنه "يأمل ألا تؤثر التوترات بين نتنياهو ورئيس الشاباك رونين بار، على مواقف الجهاز بشأن كل ما يتعلق بأمن رئيس الوزراء".

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