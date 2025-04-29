التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ضد المصري في الدوري

تترقب جماهير القلعة البيضاء، مباراة فريق الزمالك ضد المصري ، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث فريق الزمالك عن الفوز أمام المصري في ظل المنافسة القوية مع الأهلي وبيراميدز علي لقب بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

التشكيل المتوقع لـ الزمالك ضد المصري

يرصد الموجز، تشكيل الزمالك المتوقع ضد المصري ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود بنتايج - صلاح مصدق - حسام عبد المجيد - محمود حمدي الونش.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عمر جابر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري - أحمد سيد زيزو.

موعد مباراة الزمالك ضد المصري

المواجهة القوية التي تجمع فريق الزمالك ضد نظيره فريق المصري ضمن منافسات الجولة الثالثة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025 تنطلق فى الثامنة مساء بعد الخميس الموافق 1 مايو المقبل.

مشاهدة مباراة الزمالك ضد المصري

يتم نقل مباراة فريق الزمالك أمام نظيره فريق المصري ضمن منافسات بطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025، على الهواء مباشرة عبر قنوات ON SPORT .

الزمالك ضد المصري

ترتيب الدوري المصري قبل قمة الزمالك ضد المصري

نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد المصري ويأتي كالتالي:

ترتيب الأندية المتنافسة على اللقب

1- بيراميدز (44 نقطة)

2- الأهلي (40 نقطة)

3- الزمالك (38 نقطة)

4- المصري البورسعيدي (34 نقطة)

5- البنك الأهلي (29 نقطة)

6- سيراميكا كليوباترا (27 نقطة)

7- فاركو (26 نقطة)

8- بتروجت (25 نقطة)

9- حرس الحدود (22 نقطة)

ترتيب الأندية المتنافسة على البقاء

1- زد إف سي - 24 نقطة

2- الجونة - 23 نقطة

3- طلائع الجيش - 21 نقطة

4- غزل المحلة - 20 نقطة

5- سموحة - 20 نقطة

6- الاتحاد السكندري - 19 نقطة

7- الإسماعيلي - 18 نقطة

8- إنبي - 15 نقطة

9- مودرن سبورت - 12 نقطة

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