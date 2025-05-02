التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني

يترقب عشاق البارسا، مباراة برشلونة ضد بلد الوليد التي تجمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 34 من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق برشلونة لتحقيق الفوز لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، التي يحتلها برصيد 76 نقطة ويأتي فريق ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 72 نقطة، بينما يحتل فريق بلد الوليد المركز الأخير برصيد 16 نقطة.

موعد قمة برشلونة أمام بلد الوليد

مباراة فريق برشلونة أمام نظيره بلد الوليد، المقررة مساء غد السبت الموافق 3 مايو الجاري، تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية.

مشاهدة قمة برشلونة أمام بلد الوليد

يمكنك متابعة أحداث مباراة برشلونة ضد بلد الوليد، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني الممتاز.

برشلونة ضد بلد الوليد

التشكيل المتوقع لبرشلونة ضد بلد الوليد

من المنتظر أن يشهد تشكيل برشلونة ضد بلد الوليد الدفع بالأسماء الأتية..

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، أراوخو، بالدي

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري ، جافي

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، توريس

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة ضد بلد الوليد

يرصد لكم الموجز فيما يلي، ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة فريق برشلونة ضد بلد الوليد ويأتي جدول ترتيب الليجا كالآتي:

1- برشلونة 73 نقطة.

2- ريال مدريد 72 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 66 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 60 نقطة.

5- فياريال 55 نقطة.

6- ريال بتيس 54 نقطة.

7- سلتا فيجو 46 نقطة.

8- أوساسونا 44 نقطة.

9- مايوركا 44 نقطة.

10 - ريال سوسيداد 42 نقطة.

11- رايو فاليكانو 41 نقطة.

12- خيتافي 39 نقطة.

13- إسبانيول 39 نقطة.

14- فالنسيا 39 نقطة.

15- إشبيلية 37 نقطة.

16- جيرونا 35 نقطة.

17- ألافيس 34 نقطة.

18- لاس بالماس 32 نقطة.

19- ليجانيس 30 نقطة.

20- بلد الوليد 16 نقطة.

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