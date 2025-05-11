موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، قمة فريق بيراميدز ضد الزمالك ، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق بيراميدز لتحقيق الفوز ضد الزمالك لمطاردة الأهلي علي قمة جدول ترتيب الدوري المصري، في ظل الصراع الشرس مع الأهلي والزمالك علي لقب بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

موعد قمة بيراميدز أمام الزمالك

يواجه فريق بيراميدز نظيره فريق الزمالك ضمن منافسات الجولة السادسة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025، وذلك في تمام الثامنة مساء الثلاثاء الموافق 13 مايو الجاري.

مشاهدة ماتش بيراميدز ضد الزمالك

يمكنك مشاهدة مباراة فريق بيراميدز ضد الزمالك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025، على الهواء مباشرة عبر قنوات ON SPORT .

بيراميدز ضد الزمالك

تشكيل بيراميدز المتوقع ضد الزمالك

يرصد الموجز، تشكيل بيراميدز المتوقع ضد الزمالك ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين – وليد الكرتي – أحمد عاطف – مصطفى فتحي – كريم حافظ

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز ضد الزمالك

نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز ضد الزمالك ويأتي كالتالي:

ترتيب الأندية المتنافسة على اللقب

1- الأهلي (49 نقطة)

2- بيراميدز (47 نقطة)

3- الزمالك (41 نقطة)

4- البنك الأهلي (36 نقطة)

5- المصري البورسعيدي (35 نقطة)

6- سيراميكا كليوباترا (31 نقطة)

7- فاركو (30 نقطة)

8- بتروجت (26 نقطة)

9- حرس الحدود (22 نقطة)

ترتيب الأندية المتنافسة على البقاء

1- زد إف سي - 29 نقطة

2- الجونة - 27 نقطة

3- الاتحاد السكندري - 24 نقطة

4- طلائع الجيش - 23 نقطة

5- سموحة - 23 نقطة

6- إنبي - 21 نقطة

7- غزل المحلة - 21 نقطة

8- الإسماعيلي - 19 نقطة

9- مودرن سبورت - 18 نقطة

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