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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة ضد إسبانيول

ترتيب الدوري الإسباني
ترتيب الدوري الإسباني

تترقب جماهير الكرة الإسبانية ، جدول ترتيب الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025، قبل انطلاق مباراة برشلونة ضد إسبانيول ضمن منافسات الجولة الـ 36 من البطولة.

يتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 82 نقطة بعد فوزه الهام علي منافسة التقليدي ريال مدريد بينما يحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني برصيد 75 نقطة ويحل فريق أتلتيكو مدريد في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 70 نقطة.

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ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة ضد إسبانيول  

يرصد لكم الموجز فيما يلي، ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة فريق برشلونة ضد نظيره فريق إسبانيول ويأتي جدول ترتيب الليجا كالآتي: 

1- برشلونة 82 نقطة. 

2- ريال مدريد 75 نقطة. 

3- أتلتيكو مدريد 70 نقطة.

 4- أتلتيك بيلباو 64 نقطة. 

5- فياريال 61 نقطة. 

6- ريال بتيس 58 نقطة.

7- سلتا فيجو 49 نقطة. 

8- رايو فاليكانو 47 نقطة. 

9- مايوركا 47 نقطة. 

10- أوساسونا 45 نقطة. 

11- فالنسيا 45 نقطة. 

12 - ريال سوسيداد 43 نقطة. 

13- خيتافي 39 نقطة.

14- إسبانيول 39 نقطة. 

15- إشبيلية 38 نقطة. 

16- جيرونا 38 نقطة. 

17- ألافيس 36 نقطة.

 18- ليجانيس 34 نقطة. 

19- لاس بالماس 32 نقطة.

 20- بلد الوليد 16 نقطة.

برشلونة ضد إسبانيول  

موعد قمة برشلونة ضد إسبانيول  

قمة فريق برشلونة ضد نظيره فريق إسبانيول ، المقررة مساء الخميس الموافق15 مايو الجاري، تنطلق  في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

مشاهدة قمة برشلونة ضد إسبانيول  

يمكنك متابعة أحداث مباراة برشلونة ضد إسبانيول، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني الممتاز.

تشكيل برشلونة ضد إسبانيول  

من المنتظر أن يشهد تشكيل فريق برشلونة ضد إسبانيول الدفع بالأسماء الأتية..

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، أراوخو، بالدي

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري ، جافي

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، توريس

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