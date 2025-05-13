التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد مايوركا في الدوري الإسباني

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم ، مباراة ريال مدريد ضد مايوركا التي تجمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 36 من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق ريال مدريد الذي يحتل مركز الوصيف بجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 75 نقطة، خلف برشلونة المتصدر، برصيد 82 نقطة إلي الفوز علي فريق مايوركا الذي يحتل المركز الـ 9 برصيد 47 نقطة.

موعد ماتش ريال مدريد ضد مايوركا

مباراة فريق ريال مدريد ضد مايوركا، المقررة مساء الأربعاء الموافق 14 مايو الجاري، تنطلق في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

مشاهدة ماتش ريال مدريد ضد مايوركا

يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد مايوركا، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني الممتاز.

ريال مدريد ضد مايوركا

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد مايوركا

من المنتظر أن يشهد تشكيل فريق ريال مدريد ضد مايوركا الدفع بالأسماء الأتية..

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ديفيد ألابا، أنطونيو روديجير، راوؤل أسينسيو، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، فيديريكو فالفيردي، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو.

ترتيب الدوري الإسباني قبل ماتش ريال مدريد ضد مايوركا

يرصد لكم الموجز فيما يلي، ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة فريق ريال مدريد ضد مايوركا ويأتي جدول ترتيب الليجا كالآتي:

1- برشلونة 82 نقطة.

2- ريال مدريد 75 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 70 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 64 نقطة.

5- فياريال 61 نقطة.

6- ريال بتيس 58 نقطة.

7- سلتا فيجو 49 نقطة.

8- رايو فاليكانو 47 نقطة.

9- مايوركا 47 نقطة.

10- أوساسونا 45 نقطة.

11- فالنسيا 45 نقطة.

12 - ريال سوسيداد 43 نقطة.

13- خيتافي 39 نقطة.

14- إسبانيول 39 نقطة.

15- إشبيلية 38 نقطة.

16- جيرونا 38 نقطة.

17- ألافيس 36 نقطة.

18- ليجانيس 34 نقطة.

19- لاس بالماس 32 نقطة.

20- بلد الوليد 16 نقطة.

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