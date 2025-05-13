إجراءات جديدة لحجز الوحدات السكنية في 15 مدينة بتقنية إلكترونية وشفافية كاملة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تمديد فترة التقديم لحجز الوحدات السكنية في المرحلة الأولى من أكبر طرح سكني تشهده البلاد، وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين وضمان حصولهم على الفرصة اللازمة لتأمين سكن مناسب، وهذا التمديد يأتي ضمن خطة الوزارة التي تشمل عدة مراحل من طرح الوحدات في مختلف المدن الجديدة والمحافظات. التمديد لمدة شهر يبدأ من تاريخ انتهاء الفترة المقررة للتقديم في الإعلان المنشور يوم 13 أبريل 2025.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

زيادة الوحدات السكنية في المرحلة الأولى

وفي خطوة لتلبية احتياجات أكبر عدد من المواطنين، أعلنت وزارة الإسكان عن زيادة عدد الوحدات السكنية في المرحلة الأولى، وتم تخصيص 364 وحدة سكنية بمدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى 364 وحدة في مدينة أكتوبر الجديدة، و312 وحدة بمدينة السويس الجديدة. الزيادة تهدف إلى منح فرص أكبر للمواطنين من مختلف الفئات للحصول على وحدة سكنية.

الطرح الأكبر في تاريخ الوزارة

يعد هذا الطرح هو الأكبر في تاريخ وزارة الإسكان، حيث يشمل الإعلان توفير 400,000 وحدة سكنية موزعة على 5 مراحل، تبدأ في 15 أبريل 2025 وتستمر حتى 15 أبريل 2026، ويعتبر هذا الطرح بمثابة خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية الدولة في توفير السكن المناسب لكافة شرائح المجتمع، كما يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة سكنية ملائمة ومناسبة لجميع المواطنين.

التقديم عبر الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان

لضمان راحة المواطنين وتسهيل عملية التقديم، تم فتح باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، وأكدت وزارة الإسكان على أن جميع المتقدمين يجب عليهم التسجيل عبر الإنترنت، مما يتيح لهم اختيار الوحدة السكنية المناسبة لهم بكل سهولة. وقد تم فتح باب التقديم في المرحلة الأولى بتاريخ 15 أبريل 2025.

استجابة لمطالب المواطنين

تأتي هذه الإجراءات في إطار استجابة الهيئة لطلبات المواطنين الذين أبدوا رغبتهم في الحصول على وحدات سكنية ملائمة، وبحسب تصريحات الوزير، فإن هذا الطرح يعكس الجهود المبذولة لتوفير السكن الذي يتناسب مع مختلف فئات الدخل في مختلف المدن والمحافظات الجديدة.

وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية وزارة الإسكان لتوسيع قاعدة المستفيدين من المشاريع السكنية الجديدة وتحقيق الاستقرار للمواطنين في مختلف مناطق الجمهورية، وبتقديم هذه الخيارات السكنية المتنوعة، تسهم الوزارة في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة سكنية مناسبة لأفراد المجتمع.

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