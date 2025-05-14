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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

موعد مباراة الاهلي ضد البنك في الدوري والقنوات الناقلة

الأهلي ضد البنك الأهلي
الأهلي ضد البنك الأهلي

يترقب عشاق الكرة المصرية، مباراة فريق الاهلي ضد البنك الأهلي ، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السابعة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث فريق الأهلي عن تحقيق الفوز ضد البنك الأهلي لتعزيز موقعه في صدارة الدوري التي يحتلها برصيد 52 نقطة بعد صراع ساخن مع فريق بيراميدزعلي  لقب البطولة.

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تشكيل الاهلي المتوقع ضد البنك الأهلي

يرصد الموجز، تشكيل الاهلي المتوقع ضد نظيره فريق البنك الأهلي ويأتي كالتالي..  

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري، أحمد كوكا، مصطفي العش، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، السولية.

خط الهجوم: وسام أبوعلي، طاهر محمد طاهر،أشرف بن شرقي.

موعد مباراة الاهلي ضد البنك الأهلي

قمة فريق الأهلي أمام نظيره فريق البنك الأهلي، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السابعة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025 تنطلق فى الثامنة مساء السبت الموافق 17 مايو الجاري.

مشاهدة مباراة الاهلي أمام البنك الأهلي 

يمكنك مشاهدة مباراة فريق الاهلي ضد نظيره فريق البنك الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025، على الهواء مباشرة عبر قنوات  ON SPORT . 

 الأهلي ضد البنك الأهلي

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي أمام البنك الأهلي

نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي أمام البنك الأهلي ويأتي كالتالي:

ترتيب الأندية المتنافسة على اللقب

1- الأهلي (52 نقطة)

2- بيراميدز (50 نقطة)

3- الزمالك (41 نقطة)

4- البنك الأهلي (37 نقطة)

5- المصري البورسعيدي (36 نقطة)

6- سيراميكا كليوباترا (31 نقطة)

7- فاركو (31 نقطة)

8- بتروجت (26 نقطة)

9- حرس الحدود (23 نقطة)

ترتيب الأندية المتنافسة على البقاء 

1- زد إف سي - 30 نقطة

2- الجونة - 27 نقطة

3- طلائع الجيش - 26 نقطة

4- إنبي - 24 نقطة

5- الاتحاد السكندري - 24 نقطة

6- سموحة - 23 نقطة

7- غزل المحلة - 21 نقطة

8- مودرن سبورت - 19 نقطة

9- الإسماعيلي - 19 نقطة

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