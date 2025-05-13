موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري اليوم والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، قمة ساخنة تجمع فريق بيراميدز ضد الزمالك ، ضمن منافسات الجولة السادسة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز خلال تلك المواجهة لمطاردة الأهلي علي قمة جدول ترتيب الدوري المصري، في ظل الصراع الشرس بين الأهلي والزمالك وبيراميدزعلي لقب بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

موعد ماتش بيراميدز ضد الزمالك

مباراة فريق بيراميدز ضد نظيره فريق الزمالك ضمن منافسات الجولة السادسة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025، وذلك في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 13 مايو الجاري.

مشاهدة ماتش بيراميدز ضد الزمالك

يمكنك مشاهدة مباراة فريق بيراميدز ضد الزمالك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025، على الهواء مباشرة عبر قنوات ON SPORT .

بيراميدز ضد الزمالك

التشكيل المتوقع لـ بيراميدز ضد الزمالك

يرصد الموجز، تشكيل بيراميدز المتوقع ضد الزمالك ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين – وليد الكرتي – أحمد عاطف – مصطفى فتحي – كريم حافظ

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

التشكيل المتوقع لـ الزمالك ضد بيراميدز

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبدالمجيد – مصدق – محمود بنتايك

خط الوسط: دونجا – عبدالله السعيد – ناصر ماهر

خط الهجوم: مصطفي شلبي - ناصر منسي - الجزيري

ترتيب الدوري المصري قبل قمة الزمالك ضد بيراميدز

نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز ضد الزمالك ويأتي كالتالي:

ترتيب الأندية المتنافسة على اللقب

1- الأهلي (49 نقطة)

2- بيراميدز (47 نقطة)

3- الزمالك (41 نقطة)

4- البنك الأهلي (36 نقطة)

5- المصري البورسعيدي (35 نقطة)

6- سيراميكا كليوباترا (31 نقطة)

7- فاركو (30 نقطة)

8- بتروجت (26 نقطة)

9- حرس الحدود (22 نقطة)

ترتيب الأندية المتنافسة على البقاء

1- زد إف سي - 30 نقطة

2- الجونة - 27 نقطة

3- طلائع الجيش - 26 نقطة

4- إنبي - 24 نقطة

5- الاتحاد السكندري - 24 نقطة

6- سموحة - 23 نقطة

7- غزل المحلة - 21 نقطة

8- مودرن سبورت - 19 نقطة

9- الإسماعيلي - 19 نقطة

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