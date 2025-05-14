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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد بتروجت في الدوري والقنوات الناقلة

الزمالك ضد بتروجت
الزمالك ضد بتروجت

يترقب عشاق كرة القدم، مباراة فريق الزمالك ضد بتروجت ، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السابعة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق الزمالك لتحقيق الفوز ضد بتروجت لاستعادة الروح عقب خروجه رسميا من سباق  صدارة جدول ترتيب الدوري المصري عقب الهزيمة أمام بيراميدز، في ظل الصراع الشرس مع النادي الأهلي علي لقب بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

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موعد مباراة الزمالك أمام بتروجت 

يواجه فريق الزمالك نظيره فريق بتروجت ضمن منافسات الجولة السابعة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025، وذلك في تمام الثامنة مساء السبت الموافق 24 مايو الجاري.

مشاهدة ماتش الزمالك ضد بتروجت 

يمكنك مشاهدة مباراة فريق الزمالك ضد بتروجت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025، على الهواء مباشرة عبر قنوات  ON SPORT . 

الزمالك ضد بتروجت 

تشكيل الزمالك المتوقع ضد بتروجت 

يرصد الموجز، تشكيل الزمالك المتوقع ضد بتروجت ويأتي كالتالي..  

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبدالمجيد – مصدق – محمود بنتايك

خط الوسط: دونجا – عبدالله السعيد – ناصر ماهر

خط الهجوم: مصطفي شلبي - ناصر منسي - الجزيري 

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك أمام بتروجت 

نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك أمام بتروجت ويأتي كالتالي:

ترتيب الأندية المتنافسة على اللقب

1- الأهلي (52 نقطة)

2- بيراميدز (50 نقطة)

3- الزمالك (41 نقطة)

4- البنك الأهلي (37 نقطة)

5- المصري البورسعيدي (36 نقطة)

6- سيراميكا كليوباترا (31 نقطة)

7- فاركو (31 نقطة)

8- بتروجت (26 نقطة)

9- حرس الحدود (23 نقطة)

ترتيب الأندية المتنافسة على البقاء 

1- زد إف سي - 30 نقطة

2- الجونة - 27 نقطة

3- طلائع الجيش - 26 نقطة

4- إنبي - 24 نقطة

5- الاتحاد السكندري - 24 نقطة

6- سموحة - 23 نقطة

7- غزل المحلة - 21 نقطة

8- مودرن سبورت - 19 نقطة

9- الإسماعيلي - 19 نقطة

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