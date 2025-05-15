بتكلفة 10 ملايين جنيه.. تركيب بلاط الإنترلوك في 3 شوارع بإيتاي البارود

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بمتابعة المشروعات الجارية في مختلف أنحاء محافظة البحيرة ،والاهتمام بتطوير شبكة الطرق والخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة البحيرة وينشر الموجز تكلفة تركيب بلاط الإنترلوك في 3 شوارع بإيتاي البارود.

متابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بإيتاي البارود

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود محافظة البحيرة برئاسة الأستاذ مراد مسعود بمتابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بنطاق 3 شوارع بتكلفة إجمالية 10مليون جنية ، وشملت الأعمال تركيب بلاط الإنترلوك في شارع التدريب المهني بمسطح 5500 متر مربع، بداية من شارع التدريب المهني حتى مسجد التنعيم، كما تمت متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة وتركيب بلاط الإنترلوك بفرعيات شوارع فاطمة الزهراء بمسطح 3850 مترًا مربعًا، وفرعيات شارع مروة الحاجري بمسطح 3750 مترًا مربعًا، وفرعيات شارع المجلدة حتى شارع النشو بمسطح 3700 متر مربع.

ضرورة الالتزام بالجدول الزمني

وأكدت محافظ البحيرة ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنجاز المشروعات، مع مراعاة تطبيق معايير الجودة الفنية والهندسية في أعمال الرصف والتطوير، مشيرةً إلى أن تحسين وتطوير الطرق يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين.

بتكلفة 10 ملايين جنيه.. بدء تركيب بلاط الإنترلوك في 3 شوارع بإيتاي البارود

اعتمدت محافظ البحيرة المخطط الاستراتيجي لمدينة كفر الدوار

وايضا اعتمدت اليوم محافظ البحيرة، تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة كفر الدوار، وذلك بعد إضافة 220 فدانًا جديداً إلى الحيز العمراني للمدينة في خطوة جديدة نحو تحقيق تنمية عمرانية شاملة ومستدامة.

وأكدت محافظ البحيرة، أن تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة كفر الدوار يمثل نقلة نوعية نحو تنمية عمرانية متكاملة من خلال خلق فرص استثمارية جديدة، وتوسيع المساحات السكنية، بما يعكس رؤية مستقبلية طموحة للمدينة.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة متكاملة لتحسين جودة الحياة، عبر تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة الخدمات الأساسية، بما يضمن بيئة عمرانية آمنة ومستقرة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب متطلبات التنمية المستدامة.

استمرار التنسيق الفعال بين أجهزة المحافظة

وأكدت جاكلين على استمرار التنسيق الفعال بين أجهزة المحافظة والهيئة العامة للتخطيط العمراني، لضمان الشفافية وتقديم المعلومات الدقيقة للمواطنين حول الأحوزة العمرانية المعتمدة، مما يسهم في تيسير إجراءات البناء والتراخيص وتحقيق الاستقرار السكاني.

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