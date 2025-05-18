موعد مباراة الاهلي ضد فاركو في الدوري والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، مواجهة فريق الاهلي ضد فاركو ، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق الأهلي لتحقيق الفوز أو التعادل أمام نظيره فريق فاركو للتتويج ببطولة الدوري حيث يحتل صدارة المسابقة برصيد 55 نقطة بعد صراع ساخن مع فريق بيراميدزعلي لقب البطولة.

التشكيل المتوقع لـ الاهلي ضد فاركو

يرصد الموجز، تشكيل الاهلي المتوقع ضد نظيره فريق فاركو ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري، أحمد كوكا، مصطفي العش، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، السولية.

خط الهجوم: وسام أبوعلي، طاهر محمد طاهر،أشرف بن شرقي.

موعد قمة الاهلي ضد فاركو

قمة فريق الأهلي أمام نظيره فريق فاركو، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025 تنطلق فى الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري.

الأهلي ضد فاركو

مشاهدة قمة الاهلي ضد فاركو

يمكنك متابعة قمة فريق الاهلي ضد نظيره فريق فاركو ضمن منافسات بطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025، على الهواء مباشرة عبر قنوات ON SPORT .

ترتيب الدوري المصري قبل قمة الأهلي أمام فاركو

نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي أمام فاركو ويأتي كالتالي:

ترتيب الأندية المتنافسة على اللقب

1- الأهلي (55 نقطة)

2- بيراميدز (52 نقطة)

3- الزمالك (41 نقطة)

4- البنك الأهلي (37 نقطة)

5- المصري البورسعيدي (36 نقطة)

6- سيراميكا كليوباترا (34 نقطة)

7- فاركو (31 نقطة)

8- بتروجت (26 نقطة)

9- حرس الحدود (23 نقطة)

ترتيب الأندية المتنافسة على البقاء

1- زد إف سي - 30 نقطة

2- الجونة - 30 نقطة

3- طلائع الجيش - 27 نقطة

4- إنبي - 25 نقطة

5- الاتحاد السكندري - 25 نقطة

6- سموحة - 24 نقطة

7- مودرن سبورت - 22 نقطة

8- غزل المحلة - 21 نقطة

9- الإسماعيلي - 19 نقطة

اقرأ أيضًا:

نجم ليفربول سيوقع مع ريال مدريد لمدة 5 سنوات.. تقارير تفجرها

ماذا قال حسام حسن لـ زيزو بعد أنباء توقيعه لـ الأهلي؟..الغندور يكشف