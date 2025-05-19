إسرائيل تسمح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع .. ونتنياهو يؤكد " مسألة شكلية"

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له ، الإثنين، عن السماح بدخول شاحنات محملة بطعام الأطفال إلى قطاع غزة المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



إسرائيل ستسمح للعشرات من قوافل المساعدات الإنسانية بالدخول لقطاع غزة خلال الأيام المقبلة

وقال بيان الجيش الإسرائيلي إنه جرى إدخال 5 شاحنات تحمل أغذية إلى قطاع غزة.

بدوره فقد أكد المدير العام لوزارة الخارجية عيدان بار تال خلال مؤتمر صحفي في القدس" الإثنين" أن، إسرائيل ستسهل دخول شاحنات محملة بطعام الأطفال إلى غزة، لأيام المقبلة، حيث من المقرر السماح بالدخول لعشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات.



نتنياهو يرضخ للضغوط الدولية المطالبة بإدخال المساعدات قبل حدوث مجاعة



من جهته فقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بيتيامين نتنياهو مضطراً في وقت سابق من الإثنين، إن إسرائيل ستستأنف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، بعد حصار استمر أكثر من شهرين ونصف.

على أن يتم إدخال كمية محدودة من المساعدات، وذلك بعدما أثارت تقارير تحدثت عن مجاعة وشيكة قلقا عالميا.

وكانت إسرائيل أعلنت في 2 مارس الماضي منع دخول أي مساعدات إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب.

وأشار نتنياهو إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، الذين يعرفهم داعمين لإسرائيل منذ سنوات ووصفهم بأنهم "أعز أصدقائنا في العالم"، أخبروه بأن مشاهد الجوع تستنزف الدعم اللازم وتقرب إسرائيل من "خط أحمر قد نفقد عنده السيطرة".

وقال في رسالة بدت موجهة إلى المتشددين اليمينيين في حكومته الذين يصرون على قطع المساعدات عن غزة لمنع وصولها إلى حماس: "لهذا السبب، ولكي نحقق النصر، علينا حل المشكلة بطريقة ما".

وأشار نتنياهو خلال إجتماع مجلس الوزراء، الأحد، أن مسألة إدخال المساعدات هي مسألة شكلية ليس إلا.

سموتريتش يُصر على تجويع الفلسطينين



ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الاثنين، عن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش: "ما نشهده منذ أمس الأحد هو جنون ممنهج وانعدام تام للمسؤولية، لنبدأ بأبسط شيء لن تصل المساعدات إلى حماس إطعام 1.8 مليون شخص عمل لوجستي ضخم.

وأضاف الوزير الإسرائيلي المتطرف: "أي أحد يقول خلاف ذلك فهو كاذب لقد قدت المطالبات بوقف هذه الحماقة أنا من قاد بصورة عملية الحل المتعلق بالشركات المدنية. أؤكد لكم أن ما كان لن يحدث مجددا".

وتابع : "لن يصل أي من الغذاء أو الدواء الذي سيتم نقله إلى حماس. إن أسلوب العمل مختلف عن ذي قبل إننا نسيطر ونطهر حتى يتم القضاء على حماس".

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