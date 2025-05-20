تقرحات الفم والإرهاق أبرزها.. أعراض نقص فيتامين B12 التي لا يجب تجاهلها

يُعد فيتامين B12 من العناصر الغذائية الأساسية لصحة الجسم، ويلعب دورًا حيويًا في تكوين خلايا الدم الحمراء، وصحة الأعصاب، وإنتاج الحمض النووي، ولكن نقصه قد يؤدي إلى مجموعة من الأعراض التي قد لا ينتبه إليها الكثيرون، وأبرزها تقرحات الفم.

ويقدم لكم الموجز أبرز علامات نقص فيتامين B12 وتقرحات الفم.

تقرحات الفم.. مؤشر مبكر

من العلامات الأولى التي قد تنبّه إلى نقص فيتامين B12 ظهور تقرحات مؤلمة داخل الفم أو على اللسان، تكون غالبًا مصحوبة باحمرار أو شعور بالحرقان ،ويرجع ذلك إلى ضعف التئام الأغشية المخاطية الناتج عن قلة الفيتامين، مما يجعل الفم بيئة أكثر عرضة للالتهابات.

علامات أخرى تشير إلى نقص B12

إضافة إلى تقرحات الفم، هناك أعراض أخرى يجب الانتباه لها، منها:

الإرهاق المستمر : بسبب انخفاض قدرة الجسم على إنتاج خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين.

: بسبب انخفاض قدرة الجسم على إنتاج خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين. شحوب البشرة : نتيجة لفقر الدم المصاحب لنقص الفيتامين.

: نتيجة لفقر الدم المصاحب لنقص الفيتامين. خدر أو وخز في الأطراف : بسبب تأثيره على الأعصاب الطرفية.

: بسبب تأثيره على الأعصاب الطرفية. ضعف في التركيز والذاكرة .

. ضيق التنفس أو الدوخة حتى مع مجهود بسيط.

حتى مع مجهود بسيط. ضعف في الشهية وفقدان الوزن في بعض الحالات.

أسباب نقص فيتامين B12

من أبرز أسباب نقص هذا الفيتامين:

سوء التغذية، خاصة لدى النباتيين الصارمين.

ضعف امتصاص الفيتامين نتيجة مشاكل في المعدة أو الأمعاء مثل التهاب المعدة الضموري أو داء كرون .

أو . استخدام بعض الأدوية مثل مضادات الحموضة أو الميتفورمين.

تقدم العمر، حيث تقل قدرة الجسم على امتصاص B12 مع الزمن.

طرق التشخيص والعلاج

يُشخص نقص فيتامين B12 من خلال فحص دم بسيط. أما العلاج، فيتضمن تناول مكملات الفيتامين سواء عن طريق الفم أو الحقن حسب شدة النقص، إلى جانب تحسين النظام الغذائي ليشمل مصادر غنية بـ B12 مثل:

الكبد واللحوم الحمراء

الأسماك (خاصة السلمون والتونة)

البيض ومنتجات الألبان

الحبوب المدعمة

الوقاية خير من العلاج

الحرص على نظام غذائي متوازن هو الوسيلة الأفضل للوقاية من نقص هذا الفيتامين، كما يُنصح بإجراء فحوصات دورية خاصة لكبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

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