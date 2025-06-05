بعد إقرار قانون تنظيم مرفق المياه.. خدمة أفضل أم تمهيد لزيادة الفواتير؟

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والذي تقدمت به الحكومة ضمن جهودها لتطوير هذا القطاع الحيوي.

القانون، الذي أُقر برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يضع أسسًا جديدة لتحسين جودة الخدمة، وتنظيم العلاقة بين المواطنين ومقدمي الخدمة من خلال جهاز رقابي مستقل يتمتع بصلاحيات واسعة.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

المواطنون يتساءلون: هل سترتفع الفواتير؟

تزامنًا مع إعلان القانون، ظهرت تخوفات بين المواطنين بشأن إمكانية فرض رسوم جديدة أو زيادات في أسعار المياه، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

لكن جاء الرد الحاسم من النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق، مؤكدًا أن:

"القانون لا يتضمن فرض أي أعباء مالية إضافية على المواطنين، ولا يمس أسعار الفواتير الحالية."

وأوضح أن الهدف الأساسي من القانون هو تحسين جودة الخدمة ومراقبة أداء الشركات، وليس تحميل المواطنين أية تكاليف إضافية.

ما الجديد في القانون؟

إنشاء جهاز مستقل لتنظيم ومراقبة مرفق المياه والصرف الصحي.

سلطات رقابية واسعة للجهاز لضمان كفاءة التشغيل وتحقيق العدالة بين المناطق.

عقوبات تصاعدية تبدأ بالإنذار وتنتهي بسحب الترخيص من الشركات المخالفة (المادة 57).

ضمان استمرارية الخدمة حتى في حالة توقيع جزاءات على الشركات.

خطوة نحو استدامة الموارد

بحسب تقرير لجنة الإسكان والمرافق، فإن القانون الجديد يأتي ضمن رؤية الدولة لتحقيق استدامة الموارد المائية وتحسين الإدارة في ظل التحديات المائية المتزايدة، عبر وضع آليات فعالة لمتابعة الاستهلاك، ومحاربة الفاقد، وتقديم الخدمة بكفاءة.

هل هناك زيادات مستقبلية؟

حتى اللحظة، لم يتضمن القانون أي نص مباشر بخصوص زيادة الأسعار أو تعديل شرائح الاستهلاك، لكن القانون يمنح الجهاز التنظيمي الجديد صلاحيات مراقبة وتقييم الأداء والتكلفة، ما يعني أن أي تغيير مستقبلي سيكون مرهونًا بقرارات رقابية مدروسة، وليست عشوائية.

فالقانون الجديد لا يفرض زيادات حالية على الفواتير، ويهدف لضبط السوق وتحسين الخدمة،

ولكن يبقى التحدي الحقيقي في آليات التنفيذ، ورقابة الجهاز الجديد، واستجابة الشركات لتعليمات ضبط الأداء والعدالة في توزيع الخدمة.

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