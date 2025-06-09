الحجاج يودّعون المشاعر المقدسة: ختام المناسك وطواف الوداع وسط تنظيم لوجستي متكامل

ودّع حجاج بيت الله الحرام، اليوم الإثنين، مشعر "منى" بعد أن أنهوا رمي الجمرات في ثالث أيام التشريق، مكملين بذلك شعائر الحج في أجواء روحانية آمنة ومنظمة، وقد شهد اليوم الأخير من أيام التشريق انسيابية كبيرة في حركة الحشود، وسط إشراف مباشر من الجهات الأمنية والصحية والخدمية.

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التنظيم والخدمات

سخّرت المملكة العربية السعودية كافة إمكانياتها لخدمة ضيوف الرحمن، حيث شاركت آلاف الكوادر البشرية من مختلف القطاعات في تنظيم التفويج، وتقديم الإرشادات، والخدمات الطبية واللوجستية، لضمان سلامة الحجاج، وشهدت المشاعر المقدسة انتشارًا واسعًا لفرق الدفاع المدني والهلال الأحمر، إلى جانب منظومة متكاملة للنقل والتوجيه الذكي.

طواف الوداع.. لحظة ختام مؤثرة

بعد مغادرتهم مشعر "منى"، توجّه الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع، حيث طافوا حول الكعبة المشرفة في لحظات امتزجت فيها مشاعر الفرح بإتمام الركن الخامس من أركان الإسلام، بالحزن على وداع أطهر البقاع، وتوافدت الجموع بشكل منظم إلى صحن الطواف، في ظل تكامل الجهود بين الجهات المعنية التي سهّلت حركة الدخول والخروج، مع توفير خدمات التبريد والإرشاد والمياه لضمان راحة الحجاج أثناء أداء الشعيرة الأخيرة.

ختام المناسك والاستعداد للمغادرة

بعد رمي الجمرات في "منى"، وأداء طواف الوداع، يبدأ الحجاج في مغادرة مكة المكرمة متجهين إلى أوطانهم بقلوب مفعمة بالسكينة والإيمان، بعد أن أتمّوا رحلة الحج المباركة في أجواء يسودها الأمن والتنظيم والخشوع.

إشادة بالخدمات

وأشاد عدد من الحجاج بالتنظيم الدقيق ومستوى الخدمات المقدمة هذا العام، معتبرين أن موسم حج 1446 هـ كان من أفضل المواسم تنظيمًا وسهولة، كما أعربوا عن شكرهم للمملكة على ما قدمته من رعاية وحرص على سلامتهم منذ وصولهم وحتى انتهاء المناسك.

استعدادات المغادرة والتنقل

مع انتهاء الحجاج من أداء المناسك، بدأت الجهات المعنية في تنفيذ خطط المغادرة التي تشمل تنظيم رحلات العودة الجوية والبرية والبحرية ،وتم تفعيل مراكز الدعم والإرشاد في المطارات والمنافذ البرية لتسهيل إجراءات السفر، وتوفير فرق لخدمة كبار السن والمرضى، كما أعلنت وزارة الحج والعمرة عن تشغيل فرق دعم ميدانية لضمان مغادرة آمنة ومنظمة للحجاج، وتقديم التسهيلات اللازمة حتى آخر لحظة في رحلتهم المباركة.

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