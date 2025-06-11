مصر تشارك في اجتماع البريكس بالبرازيل والإحصاء يرصد قفزة في الصادرات والاستثمارات

يشارك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خِيرت بركات في اجتماع رؤساء الأجهزة الإحصائية الوطنية لدول البريكس، والذي يُعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 يونيو 2025 بدولة البرازيل. ويمثّل الجهاز في هذا الاجتماع اللواء أكرم الجوهري، نائب رئيس الجهاز، وذلك في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية العالمية المتسارعة التي تتطلب مرونة وابتكارًا من الأجهزة الإحصائية الوطنية.

دول البريكس

دراسة حول العلاقات بين مصر ودول البريكس

وفي إطارذلك، أصدر الجهاز لأول مرة دراسة تفصيلية بعنوان "مصر ودول البريكس خلال الفترة (2013-2024)"، تزامنًا مع انطلاق الاجتماع في 11 يونيو 2025، وينشر الموجز أبرز مؤشراتها على النحو الآتي.

وتتناول الدراسة أبرز المؤشرات السكانية والاقتصادية ومعدلات البطالة والتبادل التجاري لمصر مع دول المجموعة.

المؤشرات السكانية ومعدلات البطالة

الصين في المرتبة الأولى من حيث عدد السكان (1.41 مليار نسمة عام 2023).

مصر في المرتبة السادسة (105.2 مليون نسمة عام 2023).

انخفضت البطالة في مصر من 13% إلى 7% بين عامي 2014 و2023.

أعلى معدل بطالة سجلته جنوب إفريقيا بنسبة 32.1% عام 2023، فيما سجلت الإمارات أقل معدل بنسبة 2.2%.

الناتج المحلي الإجمالي لدول البريكس

ارتفع الناتج المحلي للصين بنسبة 70.7% (من 10.4 إلى 17.8 تريليون دولار).

ارتفع الناتج المحلي لمصر من 306 إلى 393 مليار دولار بنسبة 28.4%.

تطور التجارة بين مصر ودول البريكس

ارتفعت الصادرات المصرية لدول البريكس من 688 مليون إلى 905 مليون دولار عام 2024.

زادت الواردات من دول البريكس من 2410 إلى 3376 مليون دولار لنفس الفترة.

إجمالي الواردات من دول البريكس ارتفع من 17.9 إلى 32.8 مليار دولار (زيادة 82.6%).

إجمالي الصادرات المصرية ارتفع من 6.3 إلى 8.7 مليار دولار (زيادة 38.5%).

الصين والسعودية في صدارة الشركاء التجاريين

الصين في المرتبة الأولى من حيث واردات مصر، بقيمة ارتفعت من 6.8 إلى 13.3 مليار دولار.

السعودية تصدرت قائمة الدول المستوردة من مصر، بقيمة ارتفعت من 1.9 إلى 2.9 مليار دولار.

صادرات مصر

أهم السلع المصدرة والمستوردة

الصادرات المصرية:

المنتجات الكيماوية، الأسمدة، الفواكه والخضر، الزيوت، النباتات الطبية.

الواردات المصرية:

الحبوب، الوقود والزيوت، الآلات، الأجهزة الكهربائية، اللحوم، البن والشاي، السيارات، الخامات.

استثمارات دول البريكس في مصر

بلغت استثمارات دول البريكس في مصر خلال العام المالي 2022/2023 نحو 4.4 مليار دولار، وتصدرت السعودية قائمة الدول المساهمة في تلك الاستثمارات.

اقرأ أيضا:

رئيس الوزراء: نتوقع وصول صادرات مصر الدوائية إلى 3 مليارات دولار في 2030

الإحصاء يعلن مؤشرات هامة حول الصناعات التحويلية ومفاجأة في إنتاج حديد التسليح