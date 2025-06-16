القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة ضد بالميراس البرازيلي بمونديال الأندية

تترقب جماهير كرة القدم، قمة فريق الأهلي ضد بالميراس ، التي تجمعهما على ملعب هارد روك، وذلك ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

يبحث فريق الأهلي عن الفوز ضد نظيره بالميراس وغيره من فرق مجموعته التي تضم بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي وانتر ميامي الأمريكي للتأهل لدور الـ 16 بالبطولة.

القنوات الناقلة لقمة الاهلي أمام بالميراس

يمكنك متابعة قمة فريق الاهلي أمام نظيره فريق بالميراس ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، على الهواء مباشرة عبر قناة MBC MASR المفتوحة والتي اتفقت على نقل مباريات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 بالاتفاق مع دازن.

موعد قمة الاهلي ضد بالميراس

مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق بالميراس البرازيلي، التي تجمعهما ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، تنطلق مساء 19 يونيو الجاري في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الاهلي ضد بالميراس

التشكيل المتوقع لمباراة الاهلي ضد بالميراس

يرصد الموجز، تشكيل الاهلي المتوقع لمواجهة نظيره فريق بالميراس ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري،أحمد كوكا، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: وسام أبوعلي، تريزيجيه، أحمد سيد زيزو.

مجموعة الأهلي بكأس العالم للأندية

يخوض فريق الأهلي مبارياته بكأس العالم للأندية ضمن المجموعة التي تضم فرق بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي وانتر ميامي الأمريكي وقد أكد خافيير ماسكيرانو المدير الفني لنادي انتر ميامي الأمريكي، علي صعوبة مواجهات فريقه في كأس العالم للأندية، مشيرا إلي صعوبة المنافسة بها خاصة أن الأندية المشاركة لديها مستوى مختلف عن الدوري الأمريكي وبطولة الكونكاكاف.

وقال ماسكيرانو في تصريحات له، أن منافسيه في مجموعته بمونديال الأندية، مستواهم مختلف، بالإضافة للنادي الأهلي الذي يعتبره البعض منافسا أقل شأنا وسنلعب في البطولة ونحاول أن نكون في مستوانا، ونركز على نقاط القوة بدون خوف من ارتكاب الأخطاء.

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