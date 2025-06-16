جدول مباريات الأهلي القادمة بكأس العالم للأندية

يترقب عشاق المتعة والإثارة، موعد مباريات فريق الأهلي ، القادمة ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية والتي ستحدد مستقبل الفريق بالبطولة.

يسعي فريق الأهلي إلي التأهل عبر مجموعته التي تضم بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي وانتر ميامي الأمريكي وقد خاض الفريق مواجهة انتر ميامي التي انتهت بالتعادل السلبي ويبقي للفريق مواجهتين أمام بالميراس وبورتو.

موعد مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية

استهل فريق الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، في الثالثة من فجر أمس الأحد، ويلعب الفريق مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم الاهلي مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 24 يونيو.

موعد قمة الاهلي أمام بورتو

مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق بورتو، التي تجمعهما ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، تنطلق فجر 24 يونيو الجاري في الساعة 8:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 4:00 فجرا بتوقيت القاهرة.

موعد قمة الاهلي ضد بالميراس

مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق بالميراس البرازيلي، التي تجمعهما ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، تنطلق مساء 19 يونيو الجاري في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مشاهدة قمة الاهلي ضد بورتو

يتم نقل قمة فريق الاهلي ضد نظيره فريق بورتو ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، على الهواء مباشرة عبر قناة MBC MASR المفتوحة والتي اتفقت على نقل مباريات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 بالاتفاق مع دازن.

الاهلي ضد بورتو

التشكيل المتوقع لقمة الاهلي أمام بورتو

يرصد الموجز، تشكيل الاهلي المتوقع ضد نظيره فريق بورتو ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري،كريم الدبيس، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور،ديانج.

خط الهجوم: وسام أبوعلي، تريزيجيه، زيزو.

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