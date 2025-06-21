مصر تتقدم في مؤشر أداء تغير المناخ 2024 والإحصاء يعلن أرقام خطيرة

تغير المناخ في مصر.. كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، عن مجموعة من المؤشرات البيئية الهامة التي تعكس تطور الأداء البيئي في مصر، وذلك من خلال النشرة السنوية لإحصاءات البيئة لعام 2023.

مصر 22 عالميًا في مؤشر تغير المناخ

وبحسب بيان الإحصاء الذي حصل الموجز على نسخة منه، احتلت مصر المرتبة 22 من بين 67 دولة شملها مؤشر أداء تغير المناخ لعام 2024، ما يعكس الجهود المبذولة للحد من التأثيرات السلبية للتغير المناخي. وفي المقابل، جاءت مصر في المرتبة 101 من أصل 180 دولة ضمن مؤشر الأداء البيئي للعام نفسه.

زيادة في انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 12%

سجلت مصر ارتفاعًا بنسبة 12% في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عام 2022 مقارنة بعام 2019، وذلك وفقًا لتقرير الشفافية الأول (EG-BTR1) الصادر عن "الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ"، بمشاركة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

درجات حرارة قياسية في أغسطس

شهد شهر أغسطس 2023 أعلى متوسط شهري لدرجات الحرارة العظمى، حيث بلغت 43.9 درجة مئوية في محطة أسوان، في حين سجلت محطة شرم الشيخ أعلى حرارة صغرى بواقع 30.1 درجة مئوية. وسجلت محطة بورسعيد أعلى معدل رطوبة نسبية بنسبة 77% في مايو.

درجات الحرارة

النظم الإيكولوجية الساحلية محمية بنسبة 7.3%

بلغت نسبة مساحة النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية المحمية في مصر نحو 7.3% من إجمالي تلك النظم عام 2023، في إطار جهود الدولة لحماية التنوع البيولوجي البحري والساحلي.

انخفاض خسائر السيول بنسبة 56.5%

انخفضت قيمة الخسائر الاقتصادية الناتجة عن السيول والأمطار الغزيرة بنسبة 56.5% عام 2023 مقارنة بعام 2020، نتيجة تطوير البنية التحتية وزيادة القدرة على التنبؤ بالظواهر المناخية.

99% من السكان يحصلون على مياه شرب آمنة

بلغت نسبة السكان الذين يحصلون على خدمات مياه الشرب الأساسية في مصر 99% عام 2022، مقارنة بمتوسط عالمي بلغ 73%، في حين بلغت نسبة المستفيدين من خدمات الصرف الصحي 67.2% لنفس العام.

إنفاق حكومي مضاعف على حماية البيئة

شهد الإنفاق الحكومي على حماية البيئة ارتفاعًا بنسبة 109% خلال عام 2022/2023 مقارنة بعام 2018/2019، ما يعكس التزام الدولة بدعم الاستدامة البيئية ومواجهة التغير المناخي.

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