3 ملفات ساخنة تتصدر مباحثات وزير الخارجية ونظيره القطري

بحث د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة العديد من الملفات الهامة، في اتصال هاتفي، مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل الاتصال الهاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وأبرز الملفات التي تم بحثها بين الجانبين.

العلاقات الثنائية بين مصر وقطر

تناول الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية ورئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث ثمَّن الوزير عبد العاطي النمو المتصاعد في العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى ما يجمع القاهرة والدوحة من روابط وأواصر قوية تحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وزير الخارجية

مستجدات الأوضاع في قطاع غـ ـزة

وتبادل وزير الخارجية الرؤى مع نظيره القطري حول مستجدات الأوضاع في قطاع غـ ـزة والجهود المشتركة للبلدين مع الولايات المتحدة لاستئناف وقف إطـ ـلاق النـ ـار وحقن دمـ ـاء الشعب الفلسطيني، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غـ ـزة بشكل عاجل ودون عوائق.

استضافة مصر لمؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غـ ـزة

واستعرض وزير الخارجية الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غـ ـزة فور التوصل لاتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار، وذلك بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.

التطورات بشأن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائـ ـيل

كما تناول وزير الخارجية مع نظيره القطري التطورات بشأن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائـ ـيل، حيث تم التأكيد على ضرورة تثبيت وقف إطـ ـلاق النـ ـار وخفض التصعيد، والدفع بالحلول الدبلوماسية، مؤكدًا دعم مصر لاستئناف المفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني، وكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر

يذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كان قد أصدر بيانًا يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر، حيث وصلت قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر إلى 128.4 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل72.1 مليون دولار خلال عام 2023، وذلك تزامنًا مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة القطرية الدوحة للقاء الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات.

وأوضح مركز معلومات مجلس الوزراء على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تفاصيل قيمة التبادل التجاري بين ومصر وقطر خلال عام 2024 كالتالي:

قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر عام 2024 نحو 128.4 مليون دولار، وفى عام 2023 بلغت قيمة التبادل 72.1 مليون دولار.

قيمة الصادرات المصرية لقطر عام 2024 بلغت 93.4 مليون دولار، و44.3 مليون دولار عام 2023.

قيمة الواردات المصرية من قطر عام 2024 بلغت 35 مليون دولار، وفي عام 2023 بلغت قيمة الواردات 27.8 مليون دولار.

أهم السلع التي صدرتها مصر إلى قطر خلال عام 2024

خضروات وفواكه 38 مليون دولار.

آلات وأجهزة كهربائية 8 ملايين دولار.

محضرات خضر وفواكه 6 ملايين دولار.

أهم السلع التي استوردتها مصر من قطر خلال 2024

لدائن ومصنوعاتها 14 مليون دولار.

منتجات كيماوية 7 ملايين دولار.

وقود وزيوت معدنية 5 ملايين دولار.

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