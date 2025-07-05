موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ بدور الـ 8 بمونديال الأندية

يترقب عشاق المتعة والإثارة، مواجهة ساخنة تجمع فريق باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ ، ضمن منافسات دور الـ 8 ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

يبحث فريق باريس سان جيرمان عن التتويج بلقب مونديال الأندية عبر تحقيق الفوز ضد بايرن ميونخ لضمان مواصلة مشواره نحو اللقب بينما يسعي البايرن لإقصاء الفريق الباريسي لمواصلة مشواره لأبعد مدي بالبطولة.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

مباراة فريق باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ، التي تجمعهما ضمن منافسات دور الـ 8 ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، تنطلق فى تمام السابعة من مساء اليوم السبت 5 يوليو بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف".

باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

مشاهدة ماتش باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

يمكنك متابعة مواجهة فريق باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ، ضمن منافسات دور الـ 8 ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، على الهواء مباشرة عبرمنصة «DAZN» الناقلة حصريًا لمباريات كأس العالم للأندية 2025.

التشكيل المتوقع لـ باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

يرصد الموجز، التشكيل المتوقع لفريق باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، ويليام باشو، نونو مينديش.

خط الوسط: جواو نيفيس، فيتور فيريرا، فبيان رويز.

خط الهجوم: ديزيري دوي، برادلي باركولا، خفيتشا كفاراتسخيليا.

التشكيل المتوقع لـ بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: كونراد لايمر، دايوت أوباميكانو، جوناثان تاه، جوسيب ستانيشيتش.

خط الوسط : جوشوا كيميتش، ليون جوريتسكا، مايكل أوليز.

خط الهجوم: هاري كين ، سيرجي جنابري، كينجسلي كومان.

يشارك في بطولة كأس العالم للأندية هذا العام 32 فريق مقسمة إلى 8 مجموعات تضم كلا منها 4 فرق، بينما سيتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ 16، حيث ستُلعب المباريات بنظام الإقصاء المباشر حتى النهائي.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ 16 في البطولة، الذي يقام بنظام الأدوار الإقصائية حتى المباراة النهائية للمسابقة، التي تقام على ملعب "ميتلايف" بولاية "نيوجيرسي" في 13 يوليو المقبل.

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