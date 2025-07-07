القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بنصف نهائي مونديال الأندية

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، قمة نارية تجمع فريق باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد ، ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

يسعي كلا الفريقين لتحقيق الفوز خلال اللقاء في طريق التتويج بلقب مونديال الأندية وقد تأهل ريال مدريد لهذا الدور عبر الفوز علي نظيره فريق دورتموند الألماني بينما تأهل باريس سان جيرمان عبر تجاوز عقبة بايرن ميونخ.

موعد قمة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان

مباراة فريق باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد، التي تجمعهما ضمن منافسات دورنصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، تنطلق فى تمام العاشرة من مساء الأربعاء المقبل 9 يوليو الجارى، بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف" فى نيوجيرسى..

باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد

القنوات الناقلة لقمة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان

يتم نقل قمة فريق باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، على الهواء مباشرة عبرمنصة «DAZN» الناقلة حصريًا لمباريات كأس العالم للأندية 2025 وكذلك عبر شاشة شبكة قنوات mbc مصر، وبالتحديد عبر قناة mbc مصر 2.

التشكيل المتوقع لـ باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد

يرصد الموجز، التشكيل المتوقع لفريق باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، ويليام باشو، نونو مينديش.

خط الوسط: جواو نيفيس، فيتور فيريرا، فبيان رويز.

خط الهجوم: ديزيري دوي، برادلي باركولا، خفيتشا كفاراتسخيليا.

التشكيل المتوقع لـ ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، دين هويسين، روديجير، فران جارسيا.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: جونزالو جارسيا، أردا جولر، فينيسيوس جونيور.

تشهد بطولة كأس العالم للأندية هذا العام مشاركة 32 فريق مقسمة إلى 8 مجموعات تضم كلا منها 4 فرق، بينما سيتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ 16، حيث ستُلعب المباريات بنظام الإقصاء المباشر حتى النهائي.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ 16 في البطولة، الذي يقام بنظام الأدوار الإقصائية حتى المباراة النهائية للمسابقة، التي تقام على ملعب "ميتلايف" بولاية "نيوجيرسي" في 13 يوليو المقبل.

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